Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:59

Кучинелли написав: somilitark написав: Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов

Когда ты подозреваешь обвал.Что то долго уже держат курс.Пора брать пример с соседа на севере. Когда ты подозреваешь обвал.Что то долго уже держат курс.Пора брать пример с соседа на севере.

У многих в мае и летом заканчиваются неразрывные депо,кто читает форумы и цензор уже много себе вопросов задали,добрая половина задумала пероворачиваться в валюту.Как только примут изменения в бюджет и потечёт рекой бюджетное бабло,с одной стороны пенсионерам,но думаю от них сильного эффекта не будет,многие тупо будут хомячить или потратят на отечественные лекарства и продукты.А вот "борьба с вирусом" это отличное поле для манёвра решал.Так что по идее бомбанёт возможно уже через неделю или две,зависит от даты принятия изменений в бюджет и наглости распильщиков.Плюс фактор МВФ,а даст ли он денег лисапедному бениному кварталу?Плюс фактор НБУ,возможно Смолия уже сломали и он начнёт покупку ОВГЗ.Так что ждёмс, а пока всё на паузе,держат неразрывные депо и бюджет,принятый ещё соросятами.