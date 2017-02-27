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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5036503750385039

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 201
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;)
2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.

1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.
2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.
І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет...
Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:16

  Libo написав:
  edvardd написав:а вы пробовали гривнедепо снять? куча отделений закрыто,в тех, что работают- куча бешенных бабок, а в банкоматах ограничения по снятию поставили

Кстати, а как у вас с доступом к банковским ячейкам? :roll:
Я читал в пида-рашке с этим проблемы.
К баблу доступа нет.
Райком закрыт, все ушли на фронт.
:lol: :lol: :lol:

наверное аналогично, куча отделений закрыты...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:17

  stryzhko написав:
сірий написав:Панове. А який курс закладує Шмигаль?
ХТО В КУРСІ?
В останніх змінах до бюджету був 29.5.

А за той, що у ПОНЕДІЛОК будуть розгядати. А скільки там, цікаво.
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.
...
Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.

балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.
по курятина разница не такая шокирующая, но всё равно, 1,5...3-кратная.
- курятина у нас дешевле других видов мяса в полтора раза примерно. Или это "незначительно"?
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 10 кві, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Станом на зараз 1752


А где такие цены?Я тут см https://www.kitco.com/charts/livegold.html
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:10

  Кучинелли написав:
  Qwerty написав:Станом на зараз 1752


А где такие цены?Я тут см https://www.kitco.com/charts/livegold.html
задали вопрос - запаситесь терпением на недельку :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:23

  сірий написав:
  stryzhko написав:
сірий написав:Панове. А який курс закладує Шмигаль?
ХТО В КУРСІ?
В останніх змінах до бюджету був 29.5.

А за той, що у ПОНЕДІЛОК будуть розгядати. А скільки там, цікаво.

Зато там отличный фундамент,эмиссия в 200 ярдов гривен,потом все эти деньги распилить и потратить "на борьбу с ковид19",короче они хотят проверить,как эмиссия масштаба 90-хх поможет промышленности.

Недавняя "помощь промышленности скачком курса с 8 на 28" не сильно помола,но видимо плевать,они попробуют в век интернета и наглых схематозников,при падении ВВП из-за остановки экономики, проверить как усвоится 200 ярдов.Причём некоторые опять купят виллы по 200 лямов евро на лазурных берегах.

Как не хочется участвовать в таком эксперименте,но придётся.

Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:24

  juristkostya написав:
  Кучинелли написав:
  Qwerty написав:Станом на зараз 1752


А где такие цены?Я тут см https://www.kitco.com/charts/livegold.html
задали вопрос - запаситесь терпением на недельку :-)))))))

Та я знаю стиль Кверти :) .Но такого курса и неделю назад не было.А то, что будет 2000 разделяю.Уже давно пора.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов

Когда ты подозреваешь обвал.Что то долго уже держат курс.Пора брать пример с соседа на севере.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:59

  Кучинелли написав:
  somilitark написав:Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов

Когда ты подозреваешь обвал.Что то долго уже держат курс.Пора брать пример с соседа на севере.

У многих в мае и летом заканчиваются неразрывные депо,кто читает форумы и цензор уже много себе вопросов задали,добрая половина задумала пероворачиваться в валюту.

Как только примут изменения в бюджет и потечёт рекой бюджетное бабло,с одной стороны пенсионерам,но думаю от них сильного эффекта не будет,многие тупо будут хомячить или потратят на отечественные лекарства и продукты.
А вот "борьба с вирусом" это отличное поле для манёвра решал.

Так что по идее бомбанёт возможно уже через неделю или две,зависит от даты принятия изменений в бюджет и наглости распильщиков.

Плюс фактор МВФ,а даст ли он денег лисапедному бениному кварталу?
Плюс фактор НБУ,возможно Смолия уже сломали и он начнёт покупку ОВГЗ.

Так что ждёмс, а пока всё на паузе,держат неразрывные депо и бюджет,принятый ещё соросятами.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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