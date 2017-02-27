Shaman написав:1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;) 2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.
1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. 2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні. І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет... Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. ... Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.
балабольство. - Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн. Против 0,9...1,68 у нас. по курятина разница не такая шокирующая, но всё равно, 1,5...3-кратная. - курятина у нас дешевле других видов мяса в полтора раза примерно. Или это "незначительно"?
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 10 кві, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
сірий написав:Панове. А який курс закладує Шмигаль? ХТО В КУРСІ?
В останніх змінах до бюджету був 29.5.
А за той, що у ПОНЕДІЛОК будуть розгядати. А скільки там, цікаво.
Зато там отличный фундамент,эмиссия в 200 ярдов гривен,потом все эти деньги распилить и потратить "на борьбу с ковид19",короче они хотят проверить,как эмиссия масштаба 90-хх поможет промышленности.
Недавняя "помощь промышленности скачком курса с 8 на 28" не сильно помола,но видимо плевать,они попробуют в век интернета и наглых схематозников,при падении ВВП из-за остановки экономики, проверить как усвоится 200 ярдов.Причём некоторые опять купят виллы по 200 лямов евро на лазурных берегах.
Как не хочется участвовать в таком эксперименте,но придётся.
Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Идём короче на 25.90,но чувствую максимум за 0.5 или 20 центов
Когда ты подозреваешь обвал.Что то долго уже держат курс.Пора брать пример с соседа на севере.
У многих в мае и летом заканчиваются неразрывные депо,кто читает форумы и цензор уже много себе вопросов задали,добрая половина задумала пероворачиваться в валюту.
Как только примут изменения в бюджет и потечёт рекой бюджетное бабло,с одной стороны пенсионерам,но думаю от них сильного эффекта не будет,многие тупо будут хомячить или потратят на отечественные лекарства и продукты. А вот "борьба с вирусом" это отличное поле для манёвра решал.
Так что по идее бомбанёт возможно уже через неделю или две,зависит от даты принятия изменений в бюджет и наглости распильщиков.
Плюс фактор МВФ,а даст ли он денег лисапедному бениному кварталу? Плюс фактор НБУ,возможно Смолия уже сломали и он начнёт покупку ОВГЗ.
Так что ждёмс, а пока всё на паузе,держат неразрывные депо и бюджет,принятый ещё соросятами.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.