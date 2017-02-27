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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5037503850395040

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 201
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:43

  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo
Амвросий
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