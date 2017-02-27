https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki
Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.
33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час
по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.
Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo