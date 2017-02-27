Qwerty написав:
Искатель написав:
asti написав:
Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции.
Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.
Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Я тоже далек от БС, и потому не возьмусь комментировать детали.
Я только замечу, что если исходить из того, что любой регулятор "заинтересован", то эта заинтересованность становится просто фоном, а отличительные черты надо искать в чем-то другом.
Однин регулятор позволил (заработал на возможности) наплодиться всякому дерьму в виде вабов, дельт, фиников и прочей шушеры.
При другом шушера прихлопнулась (можно только сожалеть, что не вместе с собственниками).
И в этом единственная, но очень существенная разница.