asti написав: Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции. Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.
Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!
Я тоже далек от БС, и потому не возьмусь комментировать детали.
Я только замечу, что если исходить из того, что любой регулятор "заинтересован", то эта заинтересованность становится просто фоном, а отличительные черты надо искать в чем-то другом.
Однин регулятор позволил (заработал на возможности) наплодиться всякому дерьму в виде вабов, дельт, фиников и прочей шушеры.
При другом шушера прихлопнулась (можно только сожалеть, что не вместе с собственниками).
И в этом единственная, но очень существенная разница.
orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. ... Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.
балабольство. - Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн. Против 0,9...1,68 у нас. по курятина разница не такая шокирующая, но всё равно, 1,5...3-кратная. - курятина у нас дешевле других видов мяса в полтора раза примерно. Или это "незначительно"?
По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків. Щодо мяса, заскочу сьогодні в МЕТРО і гляну, може й справді курятина раптом подешевшала (недавно і яйця пару днів 1 грн коштували поки в Авангарда у Франківську завод по виробництву порошка стояв (працює на експорт і є одним з найбільших в Європі)) . В любому випадку, свинина і телятина в цивілізованому світі МІНІМУМ В ДВІЧІ дорожча за курятину.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Амвросий написав: цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.
33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час
А тепер відкрийте сайт для вибору постачальника електроенергії в Німеччині і ваша ціна виросте в 8 раз Наприклад, в Бремені річний контракт на 2500кВ-год коштує близько 630-700€, тобто в р-ні 8грн на даний момент.
Лучше за отопление поговорите. 1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. :X И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле. Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри.
hxbbgaf написав:Лучше за отопление поговорите. 1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить.
Офтоп, так офтоп. У нас Теплоенерго виконувала постанову Гройсмана і 90% будинків обладнали тепловими лічильниками. Мешканці самі при бажанні можуть регулювати подачу теплоносія. Деякі ОСББ знайшли спільну мову й зменшили споживання тепла, регулюючи температуру в будинку, але більшості населення після виборів начхати на ці тарифи. В квартирах 24-28° і переплата в 150тис.грн по моєму будинку взагалі більшість не хвилює вже.