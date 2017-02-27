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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5037503850395040

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 202
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
43
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:43

  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 06:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:
Искатель написав:

asti написав:
Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!


Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит, она же памятник украинской коррупции.
Еще раз повторю: прекратите комментировать то, в чем понятия не имеете.



Ну, ядерну енергетику чи сільське господарство йому коментувати буде ще важче! А так да погляд на життя специфічний - власники банків крали гроші, а контролюючий орган кришталево чистої репутації сидів і спостерігав! Він хоч би Жванецького передивився про його легендарне - що охороняє то і має!


Я тоже далек от БС, и потому не возьмусь комментировать детали.

Я только замечу, что если исходить из того, что любой регулятор "заинтересован", то эта заинтересованность становится просто фоном, а отличительные черты надо искать в чем-то другом.

Однин регулятор позволил (заработал на возможности) наплодиться всякому дерьму в виде вабов, дельт, фиников и прочей шушеры.

При другом шушера прихлопнулась (можно только сожалеть, что не вместе с собственниками).

И в этом единственная, но очень существенная разница.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:23

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo
ещё раз: просто сравните тарифы для населения. Тарифа в 0.03 евро нет нигде.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:29

  juristkostya написав:
  orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.
...
Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.

балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.
по курятина разница не такая шокирующая, но всё равно, 1,5...3-кратная.
- курятина у нас дешевле других видов мяса в полтора раза примерно. Или это "незначительно"?

По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків.
Щодо мяса, заскочу сьогодні в МЕТРО і гляну, може й справді курятина раптом подешевшала (недавно і яйця пару днів 1 грн коштували поки в Авангарда у Франківську завод по виробництву порошка стояв (працює на експорт і є одним з найбільших в Європі)) . В любому випадку, свинина і телятина в цивілізованому світі МІНІМУМ В ДВІЧІ дорожча за курятину.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав: цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

А тепер відкрийте сайт для вибору постачальника електроенергії в Німеччині і ваша ціна виросте в 8 раз
Наприклад, в Бремені річний контракт на 2500кВ-год коштує близько 630-700€, тобто в р-ні 8грн на даний момент.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:38

Лучше за отопление поговорите.
1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. :X И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Лучше за отопление поговорите.
1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить.

Офтоп, так офтоп.
У нас Теплоенерго виконувала постанову Гройсмана і 90% будинків обладнали тепловими лічильниками. Мешканці самі при бажанні можуть регулювати подачу теплоносія. Деякі ОСББ знайшли спільну мову й зменшили споживання тепла, регулюючи температуру в будинку, але більшості населення після виборів начхати на ці тарифи. В квартирах 24-28° і переплата в 150тис.грн по моєму будинку взагалі більшість не хвилює вже.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків.
но осталась намного дешевле европейской.
То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю.
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