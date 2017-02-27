Додано: Суб 11 кві, 2020 08:38

Лучше за отопление поговорите.

1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. :X И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.

Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри.