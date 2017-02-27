Вдалося зберегти частину важливих видатків на розвиток регіонів, підтримку аграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів та видавництво книжок, підтримку спортсменів, підготовку освітніх кадрів та реформу «Нової української школи». Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.
Підкреслю, що деякі видатки, на жаль, справді скорочуються, але тільки тимчасово й будуть обов’язково повернуті після подолання коронавірусу.
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.
Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.
Hotab написав:А??? Кого куда не пускают? Счётчик в подвале, ключ от подвала у председателя осбб. Идите и смотрите, что там на нем. Жарко стало , проголосовали и перекрыли отопление. Счетчик остановился. Написали в теплоэнерго - ещё и тепло перестали к дому подавать. Какие проблемы? Но цена гигакалории с такой ценой газа все равно завышена вдвое. В Херсоне 1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.
hxbbgaf написав:Брехня. К счетчикам никого не подпускают даже проверить, есть ли они, не говоря о том, чтоб что-то там регулировать.
имею одну из квартир в кооперативном доме. счетчики тепла в каждом подъезде. председатель к-ва считает тепло от балды...предложили ей снимать показатели в составе "группы активистов", сказала #можете тебе и ключи от квартиры#
пытались сделать аудит (за 20 лет ни одного отчета по деньгам), устраивает драку_потом вызов полиции, потом прячется от народа по 3-4 месяца (потом лето, батареи отдыхают), с осени по новой
п.с. приватно намекнула, что 25-30% жильцов не платят по 6-12 месяцев и так мол она перекрывает неплатежи (может и вправду не ворует)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
hxbbgaf написав:Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.
учителя работают он-лайн, мало того если раньше родителя звонили редко, то теперь nonstop
п.с. учителя младших классов 1-7
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.
Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.