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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5038503950405041

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 202
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
43
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:29

Вдалося зберегти частину важливих видатків на розвиток регіонів, підтримку аграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів та видавництво книжок, підтримку спортсменів, підготовку освітніх кадрів та реформу «Нової української школи». Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.

Підкреслю, що деякі видатки, на жаль, справді скорочуються, але тільки тимчасово й будуть обов’язково повернуті після подолання коронавірусу.

Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30

  Hotab написав:А???
Кого куда не пускают?
Счётчик в подвале, ключ от подвала у председателя осбб. Идите и смотрите, что там на нем.
Жарко стало , проголосовали и перекрыли отопление. Счетчик остановился. Написали в теплоэнерго - ещё и тепло перестали к дому подавать. Какие проблемы?
Но цена гигакалории с такой ценой газа все равно завышена вдвое. В Херсоне 1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.

В скольки процентах домов, например, на Троещине создано ОСББ? Я думаю, не будет и 10. Это здесь анриал. И даже для ОСББ, чтоб снять показатели, нужно сперва создать инициативную группу и ходить и долбить их, чтоб пустили. Счетчик в ящике закрыт. Вот картинка, как это происходит.
https://bigkyiv.com.ua/wp-content/uploa ... 002-85.jpg
https://bigkyiv.com.ua/wp-content/uploa ... 01-149.jpg
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:39

  juristkostya написав:
  Амвросий написав:
  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo
ещё раз: просто сравните тарифы для населения. Тарифа в 0.03 евро нет нигде.

Бирма,Иран, Ирак, Катар, Египет-цена дешевле более чем в 2,5 раза нашей. А уж цена как в Украине-Россия, Вьетнам, Индия, Нигерия, Тунис...
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:39

  zzzzzz написав:
Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.



Затягти паски мусять усі

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. .

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:

это из рубрики слабоумных голобородьков - "я не за эта галасавал", "хуже не будет" - мордой об асфальт, хавай.те и 4000 уе учителям))) Спасибо скажите, что без снижения.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:50

Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:01

  hxbbgaf написав:Брехня. К счетчикам никого не подпускают даже проверить, есть ли они, не говоря о том, чтоб что-то там регулировать.


имею одну из квартир в кооперативном доме.
счетчики тепла в каждом подъезде.
председатель к-ва считает тепло от балды...предложили ей снимать показатели в составе "группы активистов", сказала #можете тебе и ключи от квартиры#

пытались сделать аудит (за 20 лет ни одного отчета по деньгам), устраивает драку_потом вызов полиции, потом прячется от народа по 3-4 месяца (потом лето, батареи отдыхают), с осени по новой

п.с. приватно намекнула, что 25-30% жильцов не платят по 6-12 месяцев и так мол она перекрывает неплатежи (может и вправду не ворует)
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:03

  hxbbgaf написав:Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.


учителя работают он-лайн, мало того
если раньше родителя звонили редко, то теперь nonstop

п.с. учителя младших классов 1-7
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:10

  zzzzzz написав:

Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:


а цим **андонам теж вріжуть?


https://zik.ua/news/2020/01/10/hlava_uk ... ony_954159
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