hxbbgaf написав:Брехня. К счетчикам никого не подпускают даже проверить, есть ли они, не говоря о том, чтоб что-то там регулировать.
имею одну из квартир в кооперативном доме. счетчики тепла в каждом подъезде. председатель к-ва считает тепло от балды...предложили ей снимать показатели в составе "группы активистов", сказала #можете тебе и ключи от квартиры#
пытались сделать аудит (за 20 лет ни одного отчета по деньгам), устраивает драку_потом вызов полиции, потом прячется от народа по 3-4 месяца (потом лето, батареи отдыхают), с осени по новой
п.с. приватно намекнула, что 25-30% жильцов не платят по 6-12 месяцев и так мол она перекрывает неплатежи (может и вправду не ворует)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.
Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.
Тепер гляньте вартість генерації АЕС - 0,80 Грн/Квт*год ТЕС - 2,36 Грн/Квт *год ГЕС - 1,30 грн/Квт*година Газ - 2,36 грн/Квт*год Зелені-5 грн/Квт*год А тепер проста математична операція визначення реальної середньої вартості без урахування зеленої і з урахуванням зеленої (11,5*0,8+6*2,36+1,1*2,36+2*1,3)/(11,5+6+1,1+2)=1,386 А тепер з зеленою (11,5*0,8+6*2,36+1,1*2,36+2*1,3+5*,07)/(11,5+6+1,1+2+0,7)=1,504
1 Як бачите те що ви називаєте більшою частиною - насправді становить 11,8 копійок на 1 Квт*годині , або 7,8% вартості. 2 З 2013 по 2019 вплив зеленої енергетики на вартість кіловата збільшився на 9 копійок В 2013 було 2 копійки , в 2019 - 11,8 копійки.
А шо таке електроенергія базісної нагрузки? Це у нас яка? Рдн? Вдр? Балансуюча? За двосторонніми договорами? Нічна, Перший чи другий клас? У населення для опалення до 3 тисяч кіловат, до 100 кВт, більше 100 кВт, включає зелених?
Hotab написав:1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Два нюанси 1 Електрика для населення у нас коштує в 2 рази дешевше ніж для юридичних осіб(тобто дотована) 2 Проведіть економічний розрахунок амортизації кондиціонера..він же у Вас як мінімум 30000 грн коштує..... Виграли-???? грн за рік Втратили 10% від вартості кондиціонера грн за рік Баланс???
ПС Зверніть увагу Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним.. Чому? Та тому ,що тоді для себе коханого тариф вийде в рази більше(навіть з урахуванням зеленого( Квартирі потрібно - 300 Квт*годин у місяць Цього можна досягнути поставивши на 2Квт потужності(менше 100000 грн) сонячних панелей+акамулятор в 7Квт*годин - і ти енергонезалежний і факаєш всім виробникам.... Але при цьому для тебе вартість кіловата на найближчих 10 років перетворюється з 1,6 на 100 000/ 10 років*12 місяців*300Квт*годин=2,78 грн/квт*година А з урахуванням вартості грошей нехай навіть 5% (5% від 100000+100000/10 років)/(12 місяців*300Квт*годин)=4,17 грн за кіловат*годину.
От і виходить Для себе зробити можемо в 2-4 рази дорожче ніж маємо...але при цьому вважаємо що кляті олігархи нам в рази дорожче відпускають
ППС Якби кожен мав бажання(вміння) проаналізувати - ми б давно жили як в США(мінімум )
Shaman написав:1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;) 2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.
1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. 2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні. І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет... Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...
даже де-юре - в тепловой генерации э/энергии доля ДТЭК - 80%. раньше они выкручивались за счет того, что формально цены были директивными. сейчас рынок.
высокая цена на курятину должна стимулировать развитие конкурентов - это не так дорого, в металлургии - вариантов нет, только наши заводы.
в общем к МХП есть вопросы, но вначале надо потрясти старые монополии - полномочий у АМКУ хватит, было бы желание;)
трансфертное ценообразование - это не АМКУ, а налоговая -пусть думают, как с этим бороться - остальные опять же этим злоупотребляют)))
orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах. ... Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.