orest написав:

Shaman написав: 1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;)

2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да. 1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;)2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.

1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет...Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...