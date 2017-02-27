RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5039504050415042>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 202
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
43
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:39

  zzzzzz написав:
Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.



Затягти паски мусять усі

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. .

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:

это из рубрики слабоумных голобородьков - "я не за эта галасавал", "хуже не будет" - мордой об асфальт, хавай.те и 4000 уе учителям))) Спасибо скажите, что без снижения.
pirat-d
 
Повідомлень: 218
З нами з: 06.07.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:01

  hxbbgaf написав:Брехня. К счетчикам никого не подпускают даже проверить, есть ли они, не говоря о том, чтоб что-то там регулировать.


имею одну из квартир в кооперативном доме.
счетчики тепла в каждом подъезде.
председатель к-ва считает тепло от балды...предложили ей снимать показатели в составе "группы активистов", сказала #можете тебе и ключи от квартиры#

пытались сделать аудит (за 20 лет ни одного отчета по деньгам), устраивает драку_потом вызов полиции, потом прячется от народа по 3-4 месяца (потом лето, батареи отдыхают), с осени по новой

п.с. приватно намекнула, что 25-30% жильцов не платят по 6-12 месяцев и так мол она перекрывает неплатежи (может и вправду не ворует)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:10

  zzzzzz написав:

Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, пенсіонерів, підприємців та всіх українців, які опинились у скрутній ситуації.

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:


а цим **андонам теж вріжуть?


https://zik.ua/news/2020/01/10/hlava_uk ... ony_954159
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8096
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:17

  Амвросий написав:по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.
Ви або профан.або брехло...
Офіційно за 2019 рік
Середньодобові генеруючі потужності, ГВт/год (2019)
АЕС_____________________________11,5
ТЕС______________________________6
ГЕС______________________________1,1
Газові___________________________2
Відновлювальна (СЕС+ВЕС)_________0,7

Тепер гляньте вартість генерації
АЕС - 0,80 Грн/Квт*год
ТЕС - 2,36 Грн/Квт *год
ГЕС - 1,30 грн/Квт*година
Газ - 2,36 грн/Квт*год
Зелені-5 грн/Квт*год
А тепер проста математична операція визначення реальної середньої вартості без урахування зеленої і з урахуванням зеленої
(11,5*0,8+6*2,36+1,1*2,36+2*1,3)/(11,5+6+1,1+2)=1,386
А тепер з зеленою
(11,5*0,8+6*2,36+1,1*2,36+2*1,3+5*,07)/(11,5+6+1,1+2+0,7)=1,504

1 Як бачите те що ви називаєте більшою частиною - насправді становить 11,8 копійок на 1 Квт*годині , або 7,8% вартості.
2 З 2013 по 2019 вплив зеленої енергетики на вартість кіловата збільшився на 9 копійок
В 2013 було 2 копійки , в 2019 - 11,8 копійки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 15.01.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:21

  pirat-d написав:
  zzzzzz написав:
Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.



Затягти паски мусять усі

Всі ці рішення є важливими і справді доводять філософію нового уряду – це уряд для людей. .

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581


:lol: :lol: :lol:

это из рубрики слабоумных голобородьков - "я не за эта галасавал", "хуже не будет" - мордой об асфальт, хавай.те и 4000 уе учителям))) Спасибо скажите, что без снижения.

Зарплаты можно уменьшить простой девальвацией и двузначной инфляцией и не надо номинально никому ничего урезать, все будут дальше счастливы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7990
З нами з: 21.09.12
Подякував: 764 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:29

Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo
А шо таке електроенергія базісної нагрузки?
Це у нас яка? Рдн? Вдр? Балансуюча? За двосторонніми договорами? Нічна, Перший чи другий клас? У населення для опалення до 3 тисяч кіловат, до 100 кВт, більше 100 кВт, включає зелених?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15205
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

окна оболонь (об. пр.18)

27.20-27.35
29.40-29.60
YFACaY64
 
Повідомлень: 29
З нами з: 13.02.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:35

  Hotab написав:1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Два нюанси
1 Електрика для населення у нас коштує в 2 рази дешевше ніж для юридичних осіб(тобто дотована)
2 Проведіть економічний розрахунок амортизації кондиціонера..він же у Вас як мінімум 30000 грн коштує.....
Виграли-???? грн за рік
Втратили 10% від вартості кондиціонера грн за рік
Баланс??? :D

ПС
Зверніть увагу
Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним..
Чому?
Та тому ,що тоді для себе коханого тариф вийде в рази більше(навіть з урахуванням зеленого(
Квартирі потрібно - 300 Квт*годин у місяць
Цього можна досягнути поставивши на 2Квт потужності(менше 100000 грн) сонячних панелей+акамулятор в 7Квт*годин - і ти енергонезалежний і факаєш всім виробникам....
Але при цьому для тебе вартість кіловата на найближчих 10 років перетворюється з 1,6 на 100 000/ 10 років*12 місяців*300Квт*годин=2,78 грн/квт*година
А з урахуванням вартості грошей нехай навіть 5%
(5% від 100000+100000/10 років)/(12 місяців*300Квт*годин)=4,17 грн за кіловат*годину.

От і виходить
Для себе зробити можемо в 2-4 рази дорожче ніж маємо...але при цьому вважаємо що кляті олігархи нам в рази дорожче відпускають

ППС
Якби кожен мав бажання(вміння) проаналізувати - ми б давно жили як в США(мінімум :D )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 15.01.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:56

  orest написав:
  Shaman написав:1. Не с МХП надо начинать - что там у нас в металлургии, пр-во эл/энергии, заводы по производству азотных удобрений?;)
2. Не думаю, что прям в 2 раза дешевле. Чудес не бывает. Дешевле местной - да.

1. Деюре у нас і в металургії і у виробництві електроенергії і в багатьох інших олігархічних галузях виробників вистачає і, при пофігістському підході, важко довести монопольність когось. У випадку з курятиною все значно складніше... Те що любий серйозний експорт іде по занижених цінах з офшорною складовою зрозуміло. Як і те, що ніхто нічого не буде з цим робити. І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.
2. Ви не думаєте, а я знаю. Зрозуміло, що там і місцева курятина коштує практично так само, якби "Наша ряба" була б там удвічі дорожча, вона б не продавалася. Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.
І це дуже важливо з огляду на тему: чим більше експортних надходжень тим більше валюти на МБ, кращий торгбаланс. Також, більше відрахувань у бюджет...
Але такими проблемами ніхто не переймався і перейматися не збирається...


даже де-юре - в тепловой генерации э/энергии доля ДТЭК - 80%. раньше они выкручивались за счет того, что формально цены были директивными. сейчас рынок.

высокая цена на курятину должна стимулировать развитие конкурентов - это не так дорого, в металлургии - вариантов нет, только наши заводы.

в общем к МХП есть вопросы, но вначале надо потрясти старые монополии - полномочий у АМКУ хватит, было бы желание;)

трансфертное ценообразование - это не АМКУ, а налоговая -пусть думают, как с этим бороться - остальные опять же этим злоупотребляют)))
Shaman
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.09.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:59

  orest написав:
  orest написав:І ми далі будемо купувати курятину-електроенргію і тд значно дорожче ніж вона коштує в інших країнах.
...
Але питання до того таки антимонопольного, чому в світі курятина значно дешевша за свинину чи телятину, а у нас ні.


По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків.


давайте здесь, чтобы без оффтопа - Вартість електроенергії для промислових споживачів України
единственное могу сказать что это подорожание - всего лишь осенние цены так что хипишь пока раньше времени
Shaman
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.09.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5039504050415042>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vladislavlvov, Хомяк і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1740, 1741, 1742
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17414 2197297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 11:39
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81094
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.