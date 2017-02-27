hxbbgaf написав:Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.
Все очень просто !Ё С Вашими то мозгами ! Придите в школу , ну к примеру в пятый класс . Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями . Прочитайте им тему и проведите контрольную на усвоение материала . Потом , при встрече с родителями, попробуйте доказать , что ваш сын дрочил , когда все слушали тему . А когда какой то сильный папа , попробует звон ваших бубенцов .... вы ему мол корова не священная , дергайте сильней ...
Hotab написав:1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Два нюанси 1 Електрика для населення у нас коштує в 2 рази дешевше ніж для юридичних осіб(тобто дотована) 2 Проведіть економічний розрахунок амортизації кондиціонера..він же у Вас як мінімум 30000 грн коштує..... Виграли-???? грн за рік Втратили 10% від вартості кондиціонера грн за рік Баланс???
ПС Зверніть увагу Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним.. Чому? Та тому ,що тоді для себе коханого тариф вийде в рази більше(навіть з урахуванням зеленого( Квартирі потрібно - 300 Квт*годин у місяць Цього можна досягнути поставивши на 2Квт потужності(менше 100000 грн) сонячних панелей+акамулятор в 7Квт*годин - і ти енергонезалежний і факаєш всім виробникам.... Але при цьому для тебе вартість кіловата на найближчих 10 років перетворюється з 1,6 на 100 000/ 10 років*12 місяців*300Квт*годин=2,78 грн/квт*година А з урахуванням вартості грошей нехай навіть 5% (5% від 100000+100000/10 років)/(12 місяців*300Квт*годин)=4,17 грн за кіловат*годину.
У мене один інверторний кондиціонер за 400$, другий звичайний за 200$. Тому вкладення трохи менші. Проте в умовах Херсону, враховуючи стіни 400 мм газобетону +50мм ППС, вони працюють на половину навантаження (інвертор) , та не весь час (звичайний). Ну і в будь-якому разі вони мені потрібні влітку. Тобто не можна ці затрати вважати повністю додатковими. Лише частково. Щодо перехресного дотування тарифів за рахунок промисловості, то мабуть ви праві.