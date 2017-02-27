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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5039504050415042

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 202
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
8
больше 30
21%
43
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:03

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo


а какую часть цены мы платим за зеленую э/энергиию? какая вообще структура цены? она там сидит, но очень заваулировано - и пока совсем немного))
обсуждение сюда - Вартість електроенергії для промислових споживачів України
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:19

  hxbbgaf написав:Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.



Все очень просто !Ё
С Вашими то мозгами !
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Прочитайте им тему и проведите контрольную на усвоение материала .
Потом , при встрече с родителями, попробуйте доказать , что ваш сын дрочил , когда все слушали тему .
А когда какой то сильный папа , попробует звон ваших бубенцов .... вы ему мол корова не священная , дергайте сильней ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:23

  budivelnik написав:
  Hotab написав:1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Два нюанси
1 Електрика для населення у нас коштує в 2 рази дешевше ніж для юридичних осіб(тобто дотована)
2 Проведіть економічний розрахунок амортизації кондиціонера..він же у Вас як мінімум 30000 грн коштує.....
Виграли-???? грн за рік
Втратили 10% від вартості кондиціонера грн за рік
Баланс??? :D

ПС
Зверніть увагу
Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним..
Чому?
Та тому ,що тоді для себе коханого тариф вийде в рази більше(навіть з урахуванням зеленого(
Квартирі потрібно - 300 Квт*годин у місяць
Цього можна досягнути поставивши на 2Квт потужності(менше 100000 грн) сонячних панелей+акамулятор в 7Квт*годин - і ти енергонезалежний і факаєш всім виробникам....
Але при цьому для тебе вартість кіловата на найближчих 10 років перетворюється з 1,6 на 100 000/ 10 років*12 місяців*300Квт*годин=2,78 грн/квт*година
А з урахуванням вартості грошей нехай навіть 5%
(5% від 100000+100000/10 років)/(12 місяців*300Квт*годин)=4,17 грн за кіловат*годину.


У мене один інверторний кондиціонер за 400$, другий звичайний за 200$.
Тому вкладення трохи менші. Проте в умовах Херсону, враховуючи стіни 400 мм газобетону +50мм ППС, вони працюють на половину навантаження (інвертор) , та не весь час (звичайний).
Ну і в будь-якому разі вони мені потрібні влітку. Тобто не можна ці затрати вважати повністю додатковими. Лише частково.
Щодо перехресного дотування тарифів за рахунок промисловості, то мабуть ви праві.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:41

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:а вы пробовали гривнедепо снять? куча отделений закрыто,в тех, что работают- куча бешенных бабок, а в банкоматах ограничения по снятию поставили

Кстати, а как у вас с доступом к банковским ячейкам? :roll:
Я читал в пида-рашке с этим проблемы.
К баблу доступа нет.
Райком закрыт, все ушли на фронт.
:lol: :lol: :lol:

наверное аналогично, куча отделений закрыты...

Отделения с ячейками в наших реалиях это обычно крупные отделения. Которые пока не закрывали.
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