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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5039504050415042

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 204
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:03

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:балабольство.
- Даже в Болгарии 1 киловатт*час обходится населению в 3 грн, а в ряде стран и 7...10 грн.
Против 0,9...1,68 у нас.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46866 ... -analitiki

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч.

33.95 / 1000 = 0.03395 евро за кВт час * 29.7 = 1 грн 00 коп за кВт час

по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.

Кроме черезмерно завышенных тарифов на электричество это также негативно сказывается на стабильности энергосистемы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46879 ... -ukrenergo


а какую часть цены мы платим за зеленую э/энергиию? какая вообще структура цены? она там сидит, но очень заваулировано - и пока совсем немного))
обсуждение сюда - Вартість електроенергії для промислових споживачів України
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:19

  hxbbgaf написав:Учителя как раз не работают и продоложают получать зарплату. Немногим такая привелегия. Тем более, их сильно много. Я считаю, 12 лет школьного просиживания штанов - это овердофига. Но они у нас священные коровы.



Все очень просто !Ё
С Вашими то мозгами !
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Прочитайте им тему и проведите контрольную на усвоение материала .
Потом , при встрече с родителями, попробуйте доказать , что ваш сын дрочил , когда все слушали тему .
А когда какой то сильный папа , попробует звон ваших бубенцов .... вы ему мол корова не священная , дергайте сильней ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:23

  budivelnik написав:
  Hotab написав:1600 грн за ГКал. Я кондиционером вдвое дешевле добываю тепло. Причем по общему тарифу.
Два нюанси
1 Електрика для населення у нас коштує в 2 рази дешевше ніж для юридичних осіб(тобто дотована)
2 Проведіть економічний розрахунок амортизації кондиціонера..він же у Вас як мінімум 30000 грн коштує.....
Виграли-???? грн за рік
Втратили 10% від вартості кондиціонера грн за рік
Баланс??? :D

ПС
Зверніть увагу
Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним..
Чому?
Та тому ,що тоді для себе коханого тариф вийде в рази більше(навіть з урахуванням зеленого(
Квартирі потрібно - 300 Квт*годин у місяць
Цього можна досягнути поставивши на 2Квт потужності(менше 100000 грн) сонячних панелей+акамулятор в 7Квт*годин - і ти енергонезалежний і факаєш всім виробникам....
Але при цьому для тебе вартість кіловата на найближчих 10 років перетворюється з 1,6 на 100 000/ 10 років*12 місяців*300Квт*годин=2,78 грн/квт*година
А з урахуванням вартості грошей нехай навіть 5%
(5% від 100000+100000/10 років)/(12 місяців*300Квт*годин)=4,17 грн за кіловат*годину.


У мене один інверторний кондиціонер за 400$, другий звичайний за 200$.
Тому вкладення трохи менші. Проте в умовах Херсону, враховуючи стіни 400 мм газобетону +50мм ППС, вони працюють на половину навантаження (інвертор) , та не весь час (звичайний).
Ну і в будь-якому разі вони мені потрібні влітку. Тобто не можна ці затрати вважати повністю додатковими. Лише частково.
Щодо перехресного дотування тарифів за рахунок промисловості, то мабуть ви праві.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:41

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:а вы пробовали гривнедепо снять? куча отделений закрыто,в тех, что работают- куча бешенных бабок, а в банкоматах ограничения по снятию поставили

Кстати, а как у вас с доступом к банковским ячейкам? :roll:
Я читал в пида-рашке с этим проблемы.
К баблу доступа нет.
Райком закрыт, все ушли на фронт.
:lol: :lol: :lol:

наверное аналогично, куча отделений закрыты...

Отделения с ячейками в наших реалиях это обычно крупные отделения. Которые пока не закрывали.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:33

У новому бюджеті місцевим громадам скоротять фінансування на 11 мільярдів

Бюджетний комітет Верховної Ради підготував нову версію змін до бюджету, скоротивши надходження до місцевих громад на 10,7 мільярда.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

У повідомленні йдеться, що такі зміни еквівалентні 44% від обсягу видатків, але це більше, ніж у попередній версії змін (проєкт закону № 3279 - ЕП), у ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66% - ЕП).

Які саме видатки скоротять:

субвенції на розвиток ОТГ;
субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги;
стабілізаційну дотацію та компенсацію по програмі "Соціальна громада";
30% коштів у субвенції на розбудову опорних шкіл;
частину освітніх субвенцій: "Нова українська школа", осучаснення проф-тех освіти та підтримку молодих вчителів.

Залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників обсягом 2.9 млрд.

Також зберігається Державний фонд регіонального розвитку. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, тепер забирають частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд - ЕП).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/11/659253/
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:53

  budivelnik написав:Тепер гляньте вартість генерації
АЕС - 0,80 Грн/Квт*год

Вартість 0,80 грн, а платять їм по 0,10 грн.
Поцікавтеся реаліями..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:58

  budivelnik написав:Всі кричать про завищені в рази тарифи...але при цьому не збираються за свої гроші робити себе енергонезалежним..
Чому?

Тому що не для того існують АЕС, щоб кожен собі муздикався із сонячними панелями. Та й де ви бачили теє сонце...
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00

  zzzzzz написав:
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

https://www.president.gov.ua/news/zmini ... pidt-60581
:lol: :lol: :lol:

Даже если ВР примет - запросто через обычные районные суды вернут.
Нужно было объявлять чрезвычайное положение, а не ситуацию. Тогда, наверное, прошло бы.
Да и всё равно это в масштабе страны копейки, только повод попиариться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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