Додано: Суб 11 кві, 2020 14:49

juristkostya написав: orest написав: По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків. По електроенергії... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків. но осталась намного дешевле европейской.

То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю. но осталась намного дешевле европейской.То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю.

Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза??????Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам серйозно задуматися над змістом і корисністю своїх дописів тут, особливо коли когось звинувачуєте в графоманстві і балабольстві чи Ви клон Автора77?Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.