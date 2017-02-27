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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5040504150425043

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 204
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:49

  juristkostya написав:
  orest написав:По електроенергії https://ua-energy.org/uk/posts/tsina-v- ... -yes-herus а на днях у нас електроенергія відчутно подорожчала для юриків.
но осталась намного дешевле европейской.
То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю.

Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза??????
Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.

На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам серйозно задуматися над змістом і корисністю своїх дописів тут, особливо коли когось звинувачуєте в графоманстві і балабольстві чи Ви клон Автора77?

Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:06

  orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.


Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.


кипиш - это было не в Ваш адрес)))

по цене э/энергии - усредненная максимальная цена на РДН 1,64 грн. Но у Вас Бурштин походу, у Вас своя песочница. Плюс еще у Вас не указаны тариф на передачу и распределение, похоже Вы их добавили в цену РДН.

По цене резюме - средняя цена в 3 последних дня марта взлетела с 1,34 до 1,64 грн - это цена уровня сен-окт. Причины экономической пока не озвучу, больше похоже на политику.
Но сейчас она упала ниже 1 - так, для справки

Хух, пришлось рабочие файлы открывать :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:42

  Амвросий написав:по сути большую часть стоимости за электроэнергию мы платим не за электричество, а зелёным "энергетикам" в карман.


Как же кумарят подобные Ыкспэрды.
А с цифрами слабо обосраться? Заодно и тем кто вам плюсики наставил.
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  juristkostya написав:ещё раз: просто сравните тарифы для населения. Тарифа в 0.03 евро нет нигде.


да у него мозгов не хватает понять что такое цена базисной генерации и что такое тарифы для населения и предприятий.
а вообще таким вУмным я всегда предлагаю - ведра в руки и таскайте сами себе газ, воду и электричество в хаты.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза??????

вы писали про разницу не именно со свининой, а "с другими видами мяса".
Теперь вы сами признали, что разница достигает 1,6 раза.

  orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.

Вы сами написали о цене которую "мы все платим". То есть, о цене для конечного абонента, а не об оптовой или ещё какой.
Кроме того, вы не смогли опровергнуть мои цифры по ценам для конечных абонентов, поскольку мои цифры правильные.

  orest написав:На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам

правильное решение. Чем раньше прекратите, тем меньшим позором обойдётесь.
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