но осталась намного дешевле европейской. То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю.
Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза?????? Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.
На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам серйозно задуматися над змістом і корисністю своїх дописів тут, особливо коли когось звинувачуєте в графоманстві і балабольстві чи Ви клон Автора77?
Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.
Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.
кипиш - это было не в Ваш адрес)))
по цене э/энергии - усредненная максимальная цена на РДН 1,64 грн. Но у Вас Бурштин походу, у Вас своя песочница. Плюс еще у Вас не указаны тариф на передачу и распределение, похоже Вы их добавили в цену РДН.
По цене резюме - средняя цена в 3 последних дня марта взлетела с 1,34 до 1,64 грн - это цена уровня сен-окт. Причины экономической пока не озвучу, больше похоже на политику. Но сейчас она упала ниже 1 - так, для справки
juristkostya написав:ещё раз: просто сравните тарифы для населения. Тарифа в 0.03 евро нет нигде.
да у него мозгов не хватает понять что такое цена базисной генерации и что такое тарифы для населения и предприятий. а вообще таким вУмным я всегда предлагаю - ведра в руки и таскайте сами себе газ, воду и электричество в хаты.
orest написав:Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза??????
вы писали про разницу не именно со свининой, а "с другими видами мяса". Теперь вы сами признали, что разница достигает 1,6 раза.
orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.
Вы сами написали о цене которую "мы все платим". То есть, о цене для конечного абонента, а не об оптовой или ещё какой. Кроме того, вы не смогли опровергнуть мои цифры по ценам для конечных абонентов, поскольку мои цифры правильные.
orest написав:На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам
правильное решение. Чем раньше прекратите, тем меньшим позором обойдётесь.