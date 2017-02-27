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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:02
Vadim V написав: холява написав:
Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:45
холява написав: Vadim V написав: холява написав:
Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5
а сторожей за бутылку, не?
не бережёте себя...да и с фундаментом явно переборщили, или бетон лишний, или плитка..., правда если кафель, то тогда изврат...
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:49
Vadim V написав:
сие надо починать радостно в процессе укладки, и укладка будет укладистее, забористее и плотнее бетон...
Когда клеишь обои, главное, чтобы не было пузырей. Как только появился пузырь - какие, на фиг, обои?!
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