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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5041504250435044

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 204
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:02

  Vadim V написав:
  холява написав:Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...


....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5
холява
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:45

  холява написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...


....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5

а сторожей за бутылку, не?
не бережёте себя...да и с фундаментом явно переборщили, или бетон лишний, или плитка..., правда если кафель, то тогда изврат...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:сие надо починать радостно в процессе укладки, и укладка будет укладистее, забористее и плотнее бетон...

Когда клеишь обои, главное, чтобы не было пузырей. Как только появился пузырь - какие, на фиг, обои?! :)
Сибарит
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  #<1 ... 5041504250435044
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