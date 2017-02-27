Європейська бізнесасоціація закликає Верховну Раду прийняти законопроєкт про неповернення банків ексвласникам. «Ми розуміємо ажіотаж щодо законопроєкту щодо банків, більше 16 тисяч правок є яскравим тому свідченням. Однак, сподіваємось, що народні обранці все ж активізуються, аби зробити вирішальний крок до співпраці з МВФ», - зазначила виконавча директорка Анна Дерев'янко, йдеться у пресрелізі організації. Вони заявляють, що без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами доведеться справлятись дуже болючими методами. «Без підтримки МВФ, девальвація гривні може сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/дол, для стабілізації курсу необхідно буде вводити жорсткі валютні обмеження, які поглиблять кризові явища. Знецінення гривні призведе до зростання інфляції до 20-50% та падіння реальних доходів населення принаймні на 30%», - йдеться у повідомленні.
orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.
Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.
кипиш - это было не в Ваш адрес)))
по цене э/энергии - усредненная максимальная цена на РДН 1,64 грн. Но у Вас Бурштин походу, у Вас своя песочница. Плюс еще у Вас не указаны тариф на передачу и распределение, похоже Вы их добавили в цену РДН.
По цене резюме - средняя цена в 3 последних дня марта взлетела с 1,34 до 1,64 грн - это цена уровня сен-окт. Причины экономической пока не озвучу, больше похоже на политику. Но сейчас она упала ниже 1 - так, для справки
Хух, пришлось рабочие файлы открывать
Розподіл - 0,75 Передача - 0,11
распределение бывает разное - например и 16 коп))) а передача - 15,5коп с января
orest написав:Так, ціну вказав з усім, крім заробітку посередника (там по різному: в когось фіксована націнка на КВт, в когось у відсотках від ціни). Падіння ціни можна пояснити двома факторами: ахметку попросили прикрутити цінник через паузу в економіці (менше) і загальним спадом попиту. До прикладу, в квітні минулого року ми спожили 700 тис КВт, цього місяця може і 500 не вийти. В ЄС те саме, споживання падає серйозно, падає і ціна (щоб продати туда зараз треба впасти в ціні, а для продажу тут роблять аналогічні поступки тимчасові через надмірну увагу). П.С. Сьогодні моя особиста баня поповнилася ще двома д...дятлами-софістами
...а я вот еще хочу всех предупредить ! Купил турецкий цемент , ну там мешал с песком и щебенкой , ну заливал опалубку , а потом руки решил помыть ,,,,а не тут то было , руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое . Дома начал отмывать , так IDтач на телефоне не узнал отпечатка пальца ! Ссохся весь , через код только. Стырил у жены крем для рук , осваиваю.