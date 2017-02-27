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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5041504250435044

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 205
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
13
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
45
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:45

  холява написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...


....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5

а сторожей за бутылку, не?
не бережёте себя...да и с фундаментом явно переборщили, или бетон лишний, или плитка..., правда если кафель, то тогда изврат...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:сие надо починать радостно в процессе укладки, и укладка будет укладистее, забористее и плотнее бетон...

Когда клеишь обои, главное, чтобы не было пузырей. Как только появился пузырь - какие, на фиг, обои?! :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:04

Європейська бізнесасоціація закликає Верховну Раду прийняти законопроєкт про неповернення банків ексвласникам.
«Ми розуміємо ажіотаж щодо законопроєкту щодо банків, більше 16 тисяч правок є яскравим тому свідченням. Однак, сподіваємось, що народні обранці все ж активізуються, аби зробити вирішальний крок до співпраці з МВФ», - зазначила виконавча директорка Анна Дерев'янко, йдеться у пресрелізі організації.
Вони заявляють, що без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами доведеться справлятись дуже болючими методами.
«Без підтримки МВФ, девальвація гривні може сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/дол, для стабілізації курсу необхідно буде вводити жорсткі валютні обмеження, які поглиблять кризові явища. Знецінення гривні призведе до зростання інфляції до 20-50% та падіння реальних доходів населення принаймні на 30%», - йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:07

  orest написав:
  Shaman написав:
  orest написав:Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.


Shaman Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.


кипиш - это было не в Ваш адрес)))

по цене э/энергии - усредненная максимальная цена на РДН 1,64 грн. Но у Вас Бурштин походу, у Вас своя песочница. Плюс еще у Вас не указаны тариф на передачу и распределение, похоже Вы их добавили в цену РДН.

По цене резюме - средняя цена в 3 последних дня марта взлетела с 1,34 до 1,64 грн - это цена уровня сен-окт. Причины экономической пока не озвучу, больше похоже на политику.
Но сейчас она упала ниже 1 - так, для справки

Хух, пришлось рабочие файлы открывать :wink:

Розподіл - 0,75
Передача - 0,11


распределение бывает разное - например и 16 коп)))
а передача - 15,5коп с января
  orest написав:Так, ціну вказав з усім, крім заробітку посередника (там по різному: в когось фіксована націнка на КВт, в когось у відсотках від ціни).
Падіння ціни можна пояснити двома факторами: ахметку попросили прикрутити цінник через паузу в економіці (менше) і загальним спадом попиту. До прикладу, в квітні минулого року ми спожили 700 тис КВт, цього місяця може і 500 не вийти. В ЄС те саме, споживання падає серйозно, падає і ціна (щоб продати туда зараз треба впасти в ціні, а для продажу тут роблять аналогічні поступки тимчасові через надмірну увагу).
П.С. Сьогодні моя особиста баня поповнилася ще двома д...дятлами-софістами :mrgreen:

надеюсь, это вы не в мой адрес;)
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://begemot.media/news/dazhe-esli-mvf-ne-dast-kredit-defolta-v-strane-ne-budet-minfin/
Глава Минфина Сергей Марченко выразил мнение, что даже если МВФ не выделит кредитный транш Украине, в нашей стране не будет дефолта. Однако, будет очень тяжелое финансовое положение.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:35

Vadim V
Серьезно .

...а я вот еще хочу всех предупредить !
Купил турецкий цемент , ну там мешал с песком и щебенкой , ну заливал опалубку , а потом руки решил помыть ,,,,а не тут то было , руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое .
Дома начал отмывать , так IDтач на телефоне не узнал отпечатка пальца !
Ссохся весь , через код только.
Стырил у жены крем для рук , осваиваю.

Мешок цемента 500---75 гр.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое

Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:53

  alexop написав:
  холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое

Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .

Пытаемся помочь, кто как может...
Здесь собираются разные люди, спасибо ДС...
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:49

  yama написав:
  alexop написав:
  холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое

Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .


Вот Спасибо Вам !
Подняли ...и настроение , просто не думал ( а сейчас усвоил )что 19, 53 -поздняя ,интересная ночь .
Ну ,я хапанул 150 , и мне интересно ...а вы как ,.... небось презираете хапанувших ?
холява
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