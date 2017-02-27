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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5042504350445045

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 206
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
14
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:54

  yama написав:
  alexop написав:
  холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое

Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .

Нуу, сегодня информация для рукажопых. :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:38

  сірий написав:
  yama написав:Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .

Нуу, сегодня информация для рукажопых. :mrgreen:

по факту в пятницу вечером ветку можно закрывать до понедельника :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:54

  yama написав:
  alexop написав:
  холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое

Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .


Вот Спасибо Вам !
Подняли ...и настроение , просто не думал ( а сейчас усвоил )что 19, 53 -поздняя ,интересная ночь .
Ну ,я хапанул 150 , и мне интересно ...а вы как ,.... небось презираете хапанувших ?[/quote]


так пить жеж вредно, меня сегодня знакомый соблазнял пива по 500 гривень попить, я не повёлся...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:55

  proftpd66 написав:ИТОГИ МАРТА 2020. ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Эрик Найман

https://tinyurl.com/uqy4ucn

Сделал скриншоты, где выплата долгов за 2-3 квартал.

Девальвация скорее всего в Июне или Июле.


За 4 квартал - гуляй поле.

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UP

верно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем добрый вечер.
Странно себя ведёт наличка,обычно припадали на выходных,но сегодня заявок на покупку больше,плюс курс не упал,приём по 27.25.

Есть ещё один фактор в копилку девала,в связи непонятками с будущим урожаем,правительство ограничило экспорт зерна:
После подписания меморандума экспорт ограничен

Среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в апреле 2020 года упали до 14 тыс. тонн, в том числе за 6 апреля - 7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, в марте среднесуточные отгрузки на экспорт составляли 44 тыс. тонн.

По данным министерства в 2018/2019 гг. было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составляет 8,2 млн тонн, переходящие остатки - 1,7 млн тонн.

Всего по состоянию на 6 апреля Украина экспортировал 17,9 млн тонн пшеницы. Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне установлен на уровне 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн.



Среднесуточные отгрузки рухнули,снижение больше чем в 6-ть раз,конечно не стоит допустить дефицита и всё сделали правильно,только валюты не будет.

Метал в опе,как по спросу,так и по ценам,а так конечно идём на 25,правда не понятно за сколько центов,но точно не за целый доллар(((
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 11 кві, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:14

  somilitark написав:Всем добрый вечер.
Странно себя ведёт наличка,обычно припадали на выходных,но сегодня заявок на покупку больше,плюс курс не упал,приём по 27.25.

Есть ещё один фактор в копилку девала,в связи непонятками с будущим урожаем,правительство ограничило экспорт зерна:

С антибеневым законом непонятка. От этого сейчас все зависит. Пошли разговоры о дефолте и народ зашевелился.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:17

Тем временем растет монетарная база и довольно резко. Вот интересная стата (последние 2 недели):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:20

  hxbbgaf написав:Тем временем растет монетарная база и довольно резко. Вот интересная стата (последние 2 недели):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать.

Даже сломанные механические часы два раза в сутки показывают точное время.
Рано или поздно Вы окажетесь правы. Дерзайте! :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:25

  hxbbgaf написав:Тем временем растет монетарная база и довольно резко. Вот интересная стата (последние 2 недели):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать.

У банкиров щупальцы во всех кабинетах.
Большинство американцев связаны по рукам и ногам во всяких программах,пенсионных и прочих накопительных фондах,кредитах.

Банкиры переживают за себя,надо давать деньги крестьянам дабы они платили по счетам,они не могут допустить в мыслях бунты и неплатежи по их же кредитам.

Обесценить долг не получится,у остальных дела ещё хуже.
Они страшно боятся повторения 1929-1933.
Подталкивают в том числе и тратить.
Увы,но выходит это меньшее зло,чем переполовинить и схлопнуть экономику,им виднее. :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:26

  hxbbgaf написав:Тем временем растет монетарная база и довольно резко. Вот интересная стата (последние 2 недели):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать.



биток надо брать. Лучше карбованец
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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