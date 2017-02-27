Додано: Суб 11 кві, 2020 23:11

После подписания меморандума экспорт ограничен



Среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в апреле 2020 года упали до 14 тыс. тонн, в том числе за 6 апреля - 7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Как отмечается в сообщении, в марте среднесуточные отгрузки на экспорт составляли 44 тыс. тонн.



По данным министерства в 2018/2019 гг. было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составляет 8,2 млн тонн, переходящие остатки - 1,7 млн тонн.



Всего по состоянию на 6 апреля Украина экспортировал 17,9 млн тонн пшеницы. Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне установлен на уровне 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн.

Всем добрый вечер.Странно себя ведёт наличка,обычно припадали на выходных,но сегодня заявок на покупку больше,плюс курс не упал,приём по 27.25.Есть ещё один фактор в копилку девала,в связи непонятками с будущим урожаем,правительство ограничило экспорт зерна:Среднесуточные отгрузки рухнули,снижение больше чем в 6-ть раз,конечно не стоит допустить дефицита и всё сделали правильно,только валюты не будет.Метал в опе,как по спросу,так и по ценам,а так конечно идём на 25,правда не понятно за сколько центов,но точно не за целый доллар(((