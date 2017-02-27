холява написав:руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое
Руки надо защищать перчатками, цемент разъедает.
Люблю эту ветку ! как зайдешь получаешь море полезной информации ! и эта ветка в выходные и поздно ночь особенно интересна .
Вот Спасибо Вам ! Подняли ...и настроение , просто не думал ( а сейчас усвоил )что 19, 53 -поздняя ,интересная ночь . Ну ,я хапанул 150 , и мне интересно ...а вы как ,.... небось презираете хапанувших ?[/quote]
так пить жеж вредно, меня сегодня знакомый соблазнял пива по 500 гривень попить, я не повёлся...
Всем добрый вечер. Странно себя ведёт наличка,обычно припадали на выходных,но сегодня заявок на покупку больше,плюс курс не упал,приём по 27.25.
Есть ещё один фактор в копилку девала,в связи непонятками с будущим урожаем,правительство ограничило экспорт зерна:
После подписания меморандума экспорт ограничен
Среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в апреле 2020 года упали до 14 тыс. тонн, в том числе за 6 апреля - 7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, в марте среднесуточные отгрузки на экспорт составляли 44 тыс. тонн.
По данным министерства в 2018/2019 гг. было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составляет 8,2 млн тонн, переходящие остатки - 1,7 млн тонн.
Всего по состоянию на 6 апреля Украина экспортировал 17,9 млн тонн пшеницы. Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне установлен на уровне 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн.
Среднесуточные отгрузки рухнули,снижение больше чем в 6-ть раз,конечно не стоит допустить дефицита и всё сделали правильно,только валюты не будет.
Метал в опе,как по спросу,так и по ценам,а так конечно идём на 25,правда не понятно за сколько центов,но точно не за целый доллар(((
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 11 кві, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
hxbbgaf написав:Тем временем растет монетарная база и довольно резко. Вот интересная стата (последние 2 недели): https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/ Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать.
У банкиров щупальцы во всех кабинетах. Большинство американцев связаны по рукам и ногам во всяких программах,пенсионных и прочих накопительных фондах,кредитах.
Банкиры переживают за себя,надо давать деньги крестьянам дабы они платили по счетам,они не могут допустить в мыслях бунты и неплатежи по их же кредитам.
Обесценить долг не получится,у остальных дела ещё хуже. Они страшно боятся повторения 1929-1933. Подталкивают в том числе и тратить. Увы,но выходит это меньшее зло,чем переполовинить и схлопнуть экономику,им виднее.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Всем добрый вечер. Странно себя ведёт наличка,обычно припадали на выходных,но сегодня заявок на покупку больше,плюс курс не упал,приём по 27.25.
Есть ещё один фактор в копилку девала,в связи непонятками с будущим урожаем,правительство ограничило экспорт зерна:
та вроде наличка последнее время так себя и вела, в отсутствие межбанка барыги даже пытались загон устраивать на выходных, только ко второй половине воскресенья их попускало. по зерну уже две недели как известно о квотах. не переймайтеся, все нормально
...а я вот еще хочу всех предупредить ! Купил турецкий цемент , ну там мешал с песком и щебенкой , ну заливал опалубку , а потом руки решил помыть ,,,,а не тут то было , руки после цемента , как силиконом намазаны, что то эти бесы туда подмешивают химическое . Дома начал отмывать , так IDтач на телефоне не узнал отпечатка пальца ! Ссохся весь , через код только. Стырил у жены крем для рук , осваиваю.