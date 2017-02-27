А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:45
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:42
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5[/quote]А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?[/quote]
Доброе Утро Всем !
С Вербным Воскресеньем !
Всем Сильного Духа и Здоровья в предстоящей неделе .
Вот меня Эдвард упрекнул(справедливо ) , что можно было на укладку бетона и людей нанять .
Вы тоже справедливо написали , что мол культиваторы продаются и др.чуд. техн.
Вы не придаете значения человеческим чувствам , таким как патологическая жадность , "душевный онанизм " и прочим .
Каждый год когда вскапываю ,Ваши слова чертят в моей душе слова жадный идиот .
Как видите, все повторяется.
С Уважением !
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