RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5043504450455046

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 207
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
14
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
26
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
9
больше 30
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:45

  холява написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5
А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?
Diman
 
Повідомлень: 458
З нами з: 11.07.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:42

  Diman написав:
  холява написав:Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5[/quote]А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?[/quote]


Доброе Утро Всем !
С Вербным Воскресеньем !
Всем Сильного Духа и Здоровья в предстоящей неделе .

Вот меня Эдвард упрекнул(справедливо ) , что можно было на укладку бетона и людей нанять .
Вы тоже справедливо написали , что мол культиваторы продаются и др.чуд. техн.
Вы не придаете значения человеческим чувствам , таким как патологическая жадность , "душевный онанизм " и прочим .
Каждый год когда вскапываю ,Ваши слова чертят в моей душе слова жадный идиот .

Как видите, все повторяется.

С Уважением !
холява
2
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что уважаемые, доллары в обменках есть?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21126
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:12

  Унуноктий написав:А что уважаемые, доллары в обменках есть?
В обменках и спрашивайте...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:25

"Всё уже украдено до нас!"

  Унуноктий написав:А что уважаемые, доллары в обменках есть?

Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.

А "валютная" реакция была ... :mrgreen:
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 11.03.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:41

  asti написав:
  Унуноктий написав:А что уважаемые, доллары в обменках есть?
В обменках и спрашивайте...


и в обменках и в банках есть

в банках по записи 1-2 дня
в обменках с приноса

доллар в обменках был даже на пике 28,3/5...правда на пике курса сдавали меньше, чем сейчас (многие ждали, что еще подрастет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2501 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:12

Вчера в Киеве брал по 27.30 свободно. Диапазон на отдачу был широкий 30-45.
kwon
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар ЕСТЬ 27.20-27.40
Металлургов продажа 27.37

Всех ГРЕКО-Католиков со Святой Пасхой !
Всем Здоровья !

У нас ВСЕ будет Хорошо !
холява
2
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:27

Абанк льёт онлайн па 27.1739
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11046
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6716 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 5043504450455046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1742, 1743, 1744
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17436 2199531
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 01:40
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81184
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (354)
12.04.2020 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.