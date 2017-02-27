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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:45
холява написав: Vadim V написав: холява написав:
Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5
А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?
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Diman
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Додано: Нед 12 кві, 2020 08:42
Diman написав: холява написав:
Я вчера закончил вскапывать город , ерунда , около 3-х соток , и не за раз, все мускулы ноют...
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5[/quote]А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?[/quote]
Доброе Утро Всем !
С Вербным Воскресеньем !
Всем Сильного Духа и Здоровья в предстоящей неделе .
Вот меня Эдвард упрекнул(справедливо ) , что можно было на укладку бетона и людей нанять .
Вы тоже справедливо написали , что мол культиваторы продаются и др.чуд. техн.
Вы не придаете значения человеческим чувствам , таким как патологическая жадность , "душевный онанизм " и прочим .
Каждый год когда вскапываю ,Ваши слова чертят в моей душе слова жадный идиот .
Как видите, все повторяется.
С Уважением !
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холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:09
А что уважаемые, доллары в обменках есть?
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:12
Унуноктий написав:
А что уважаемые, доллары в обменках есть?
В обменках и спрашивайте...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:25
Унуноктий написав:
А что уважаемые, доллары в обменках
есть?
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
А "валютная" реакция была ...
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:41
asti написав: Унуноктий написав:
А что уважаемые, доллары в обменках есть?
В обменках и спрашивайте...
и в обменках и в банках есть
в банках по записи 1-2 дня
в обменках с приноса
доллар в обменках был даже на пике 28,3/5...правда на пике курса сдавали меньше, чем сейчас (многие ждали, что еще подрастет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:12
Вчера в Киеве брал по 27.30 свободно. Диапазон на отдачу был широкий 30-45.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:17
Доллар ЕСТЬ 27.20-27.40
Металлургов продажа 27.37
Всех ГРЕКО-Католиков со Святой Пасхой !
Всем Здоровья !
У нас ВСЕ будет Хорошо !
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:27
Абанк льёт онлайн па 27.1739
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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