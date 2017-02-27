А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:45
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:42
....еще на прошлой неделе вскопал 5 соток .(теща присматривала)
а их 11.5[/quote]А как же мотокультиваторы и прочие чуда техники?[/quote]
Доброе Утро Всем !
С Вербным Воскресеньем !
Всем Сильного Духа и Здоровья в предстоящей неделе .
Вот меня Эдвард упрекнул(справедливо ) , что можно было на укладку бетона и людей нанять .
Вы тоже справедливо написали , что мол культиваторы продаются и др.чуд. техн.
Вы не придаете значения человеческим чувствам , таким как патологическая жадность , "душевный онанизм " и прочим .
Каждый год когда вскапываю ,Ваши слова чертят в моей душе слова жадный идиот .
Как видите, все повторяется.
С Уважением !
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что уважаемые, доллары в обменках есть?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:12
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:25
"Всё уже украдено до нас!"
А "валютная" реакция была ...
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:41
и в обменках и в банках есть
в банках по записи 1-2 дня
в обменках с приноса
доллар в обменках был даже на пике 28,3/5...правда на пике курса сдавали меньше, чем сейчас (многие ждали, что еще подрастет)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:12
Вчера в Киеве брал по 27.30 свободно. Диапазон на отдачу был широкий 30-45.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар ЕСТЬ 27.20-27.40
Металлургов продажа 27.37
Всех ГРЕКО-Католиков со Святой Пасхой !
Всем Здоровья !
У нас ВСЕ будет Хорошо !
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:27
Абанк льёт онлайн па 27.1739
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|