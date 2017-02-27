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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:50
prodigy написав: asti написав: Унуноктий написав:
А что уважаемые, доллары в обменках есть?
В обменках и спрашивайте...
и в обменках и в банках есть
в банках по записи 1-2 дня
в обменках с приноса
доллар в обменках был даже на пике 28,3/5...правда на пике курса сдавали меньше, чем сейчас (многие ждали, что еще подрастет)
Напишите пожалуйста в каких банках по записи. И эта услуга для всех клиентов, даже с улицы?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:20
orest написав: juristkostya написав:
но осталась намного дешевле европейской.
То есть, вы графоманите на темы, в которых даже близко не рубите, который раз уже замечаю.
Спочатку про м'ясо, тут простіше. Сьогодні в МЕТРО ціна курячого філе «Наша Ряба» - 110 грн за кг, їх конкурент «Епікур» з значно кращою якістю – 106 грн/кг. Свинина МЕТРО (дуже не поганої якості) лопатка – 102 грн/кг, стегно – 107 грн/кг, корейка – 122 грн/кг!!! Звичайну говядину по 130-160 грн/кг розмели, лишилися імпортні делікатеси по 200+. Де різниця між курятиною і свининою в 1,5 раза??????
Тепер про електроенергію. Якщо брати з даних Геруса оптову ціну в ЄС навіть 42 євро за МВт це 1,24 грн за КВт. Станом на вчора-сьогодні 1 КВт середньозваженої ціни на РДН/ВДР – 2,32 грн без ПДВ!!!!!! Потім додайте ПДВ і маржу (націнку) постачальника.
На цьому я припиняю спілкування з Вами і раджу Вам серйозно задуматися над змістом і корисністю своїх дописів тут, особливо коли когось звинувачуєте в графоманстві і балабольстві чи Ви клон Автора77?Shaman
Я експортую десятки років в більш ніж 20 країн, серед них і в Прибалтику, Грузію, Молдову. Є досвід імпорту з азійських вільних економічних зон, тому чудово знаю що таке трансфертне ціноутворення, тому і писав про податкову (хоч там спеців не густо всі толкові по аудиторських канторах тепер). Щодо електроенергії, ми її споживаємо від 600 до 800 тис КВт в місяць і я чудово знаю коли, чому і скільки вона коштувала і коштує. Я не кіпішую, я вів дискусію, навіть старався її до теми привязати.
Кожен може вільно перевірити ціни рдн вдр
На сайті оператора ринку. Також є ціни на ринках у сусідніх країнах.
Цін 2,34 грн без пдв за кВт п’ятницю не було. Була 1.18 грн, що в 2 РАЗИ МЕНШЕ.
Зи. З’явилася редакція змін до дбу на 2020.
Однозначно буде вплив на курс
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 12 кві, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:36
Первый написав:
Кожен може вільно перевірити ціни рдн вдр
На сайті оператора ринку. Також є ціни на ринках у сусідніх країнах.
Цін 2,34 грн без пдв за кВт п’ятницю не було. Була 1.18 грн, що в 2 РАЗИ МЕНШЕ.
уже разобрались - в 2.34 включили тарифы на распределение и передачу.
При сравнении цен надо очень аккуратно брать базис. Лучше конечно для конечных покупателей.
а тариф на распределение тоже гуляет от 16 до 62 коп - так что есть большой простор для манипуляций)))
цена 1,18 - тоже нерыночная - вроде гарпок демпингует, зачем - непонятно.
1-28 марта - средняя цена (не средневзвешенная) 1,35
29-31 - 1,65
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:57
холява написав:
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:05
Искатель написав: холява написав:
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
Таке відношення лише у "заслуженых",які чекають пенсії.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:22
Первый написав:
Кожен може вільно перевірити ціни рдн вдр
На сайті оператора ринку. Також є ціни на ринках у сусідніх країнах.
Цін 2,34 грн без пдв за кВт п’ятницю не було. Була 1.18 грн, що в 2 РАЗИ МЕНШЕ.
А теперь обоснуйте ему, что 1-3 гривны - это меньше, чем 7-10. Вот докажите
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:24
Искатель написав: холява написав:
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
Да , совершенно верно .
Я держусь от них подальше .
А жена работает в школе .
Очень любит детей .
Это я написал из личных впечатлений .
В школах одни ангелы , с которыми всегда хочется быть в возвышенных отношениях высокой морали.
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холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:31
Искатель написав: холява написав:
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
только к сожалению, уровень доходов в школе не позволяет там работать тем, кто любит детей((( своих детей тоже надо кормить
поэтому из молодежи идут те, у кого не получилось где-то устроиться получше,
или в лучшем случае те, кто может совмещать школу и репетиторство (но это не сразу нарабатывается)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:34
Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79
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kwon
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:36
kwon написав:
Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79
когда оресту надо обосновать какой-то вброс, он и не такое придумает....
Востаннє редагувалось juristkostya
в Нед 12 кві, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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juristkostya
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