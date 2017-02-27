Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37

Искатель написав: холява написав: Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .

Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .

Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .



Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.

Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?

Детей надо или любить... или держаться от них подальше. Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?Детей надо или любить... или держаться от них подальше.

Дети сейчас не управляемые,их толком нельзя даже жёстко за руку взять,они уже с мальства качают права,забывая об обязанностях и просто об субординации и рамках приличия .Нельзя выставить за двери ребёнка,нельзя толком накричать.Да,некоторые учителя перегибают в воспитании,но это исключения,толком рычаги влияния у учителей забрали.Всё перерастает в вседозволенность,демократию дети в 90% случаях воспринимают как слабость и гнут свою линию,в которой есть только необоснованные хотелки и лень с тупой гордостью.Плюс вторая сторона медали это усталость от работы,когда работаешь хотя бы 10-20 лет на одном месте,без перспектив,то уже начинает всё подзаё бывать.Так что вы всё неправильно поняли и эту ситуацию,вы судите по теории,а практика немножко другая.У вас точно или нет детей или они маленькие,дошкольного возраста,плюс вам явно ваша работа нравится и не напрягает,скорее всего вам до 30-ти.Поймёте Холяву,как он был прав,только немножко попозжеПо курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((