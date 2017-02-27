холява написав:Придите в школу , ну к примеру в пятый класс . Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному. Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе? Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
Дети сейчас не управляемые,их толком нельзя даже жёстко за руку взять,они уже с мальства качают права,забывая об обязанностях и просто об субординации и рамках приличия . Нельзя выставить за двери ребёнка,нельзя толком накричать. Да,некоторые учителя перегибают в воспитании,но это исключения,толком рычаги влияния у учителей забрали. Всё перерастает в вседозволенность,демократию дети в 90% случаях воспринимают как слабость и гнут свою линию,в которой есть только необоснованные хотелки и лень с тупой гордостью. Плюс вторая сторона медали это усталость от работы,когда работаешь хотя бы 10-20 лет на одном месте,без перспектив,то уже начинает всё подзаё бывать.
Так что вы всё неправильно поняли и эту ситуацию,вы судите по теории,а практика немножко другая. У вас точно или нет детей или они маленькие,дошкольного возраста,плюс вам явно ваша работа нравится и не напрягает,скорее всего вам до 30-ти.
Поймёте Холяву,как он был прав,только немножко попозже
По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде? Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем. Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару. Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
BIGor написав:Напишите пожалуйста в каких банках по записи. И эта услуга для всех клиентов, даже с улицы?
от 1к долл и выше по записи (почти везде)
если вы не клиент банка, то вам продадут доллар (если есть излишки), т.е. кроме тех сумм, что уже расписаны по записи
в гос.банках продадут даже не клиенту 100%, вопрос в сумме (100-300 долл)-причина в том, что в время карантина (коронавирус) банки не всегда имеют возможность подкрепиться валютой (возможно хотят сэкономить на инкассации), так что заказывайте за 2-7 дней
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
somilitark написав: Так что вы всё неправильно поняли и эту ситуацию,вы судите по теории,а практика немножко другая. У вас точно или нет детей или они маленькие,дошкольного возраста,плюс вам явно ваша работа нравится и не напрягает,скорее всего вам до 30-ти.
Поймёте Холяву,как он был прав,только немножко попозже
1. У меня трое детей. Младший - 5й класс. 2. Мне моя работа нравится, это единственное, с чем Вы угадали. 3. Мне почти 50, хотя я моложе Холявы. 4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.
холява написав:Придите в школу , ну к примеру в пятый класс . Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному. Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе? Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
В реальному житті саме діти "люблять" учителів по повній програмі. Причин кілька: а) Для дитини вчитель уже не авторитет, а швидше невдаха. б) У багатьох випадках дитина не бачить зв'язку між гарним навчанням і успіхом у житті. в)Діти і батьки гарно знають свої права і менше згадують про обов'язки. Все це приводить до того, що діти ходять до школи, в першу чергу, для спілкування і розваг.
Искатель написав:4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.
Искатель написав:4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.
интересно - школа простая или лицей какой нить?
тут вероятнее влияет возраст детей и название предмета, одно дело география для пятого класса, а другое физика для девятого. к сожалению большинство детей висят в смартфонах и учить ничего не хотят. в учителе видят слабость и отсутствие рычагов влияния.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Нед 12 кві, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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