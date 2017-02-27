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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5046504750485049>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37

  Искатель написав:
  холява написав:Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .


Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.

Дети сейчас не управляемые,их толком нельзя даже жёстко за руку взять,они уже с мальства качают права,забывая об обязанностях и просто об субординации и рамках приличия .
Нельзя выставить за двери ребёнка,нельзя толком накричать.
Да,некоторые учителя перегибают в воспитании,но это исключения,толком рычаги влияния у учителей забрали.
Всё перерастает в вседозволенность,демократию дети в 90% случаях воспринимают как слабость и гнут свою линию,в которой есть только необоснованные хотелки и лень с тупой гордостью.
Плюс вторая сторона медали это усталость от работы,когда работаешь хотя бы 10-20 лет на одном месте,без перспектив,то уже начинает всё подзаё бывать.

Так что вы всё неправильно поняли и эту ситуацию,вы судите по теории,а практика немножко другая.
У вас точно или нет детей или они маленькие,дошкольного возраста,плюс вам явно ваша работа нравится и не напрягает,скорее всего вам до 30-ти.

Поймёте Холяву,как он был прав,только немножко попозже :wink:

По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?
Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.
Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.
Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:44

  BIGor написав:Напишите пожалуйста в каких банках по записи. И эта услуга для всех клиентов, даже с улицы?


от 1к долл и выше по записи (почти везде)

если вы не клиент банка, то вам продадут доллар (если есть излишки), т.е. кроме тех сумм, что уже расписаны по записи

в гос.банках продадут даже не клиенту 100%, вопрос в сумме (100-300 долл)-причина в том, что в время карантина (коронавирус) банки не всегда имеют возможность подкрепиться валютой (возможно хотят сэкономить на инкассации), так что заказывайте за 2-7 дней
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:45

  Shaman написав:
  juristkostya написав:
  Первый написав:

Кожен може вільно перевірити ціни рдн вдр

На сайті оператора ринку. Також є ціни на ринках у сусідніх країнах.

Цін 2,34 грн без пдв за кВт п’ятницю не було. Була 1.18 грн, що в 2 РАЗИ МЕНШЕ.


А теперь обоснуйте ему, что 1-3 гривны - это меньше, чем 7-10. Вот докажите :-)


вот Вы о чем? низкие цены для населения факт - об этом не говорил только ленивый

на мой вопрос Валютный рынок в контексте ДС
что есть инфо, что для юриков цена в Восточной Европе ниже
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... vropeyskih
Вы сделали вид, что не заметили

я не буду спорить, потому что не владею ценами в Европе, и не хочу в это влезать.
а вот цены в Украине я понимаю - и могу подискутировать;)

При чем здесь промышленность? Человек написал "мы все будем платить". И упомянул мясо и электричество. При этом, цены на мясо он привел из розничных сетей.

Совершенно очевидно, что речь о бытовых потребителях. В противном случае, цены на мясо следовало называть оптовые.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:47

  Унуноктий написав:А что уважаемые, доллары в обменках есть?


Автор явно поклонник Ильфа и Петрова :) Поэтому отвечать надо: "Кому и полтинник 1996 года - доллары..."
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:54

  somilitark написав:
Так что вы всё неправильно поняли и эту ситуацию,вы судите по теории,а практика немножко другая.
У вас точно или нет детей или они маленькие,дошкольного возраста,плюс вам явно ваша работа нравится и не напрягает,скорее всего вам до 30-ти.

Поймёте Холяву,как он был прав,только немножко попозже :wink:


1. У меня трое детей. Младший - 5й класс.
2. Мне моя работа нравится, это единственное, с чем Вы угадали.
3. Мне почти 50, хотя я моложе Холявы.
4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.

P.S. Не люблю оффтопить, поэтому заканчиваю.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:00

  Искатель написав:
  холява написав:Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .


Зная, что Вы женаты на учителе математики, удивляюсь написанному.
Вам еще не сказали, что тем, кто входит в класс, как в клетку "с 20-30 зверями", просто нечего делать в школе?
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.


В реальному житті саме діти "люблять" учителів по повній програмі.
Причин кілька:
а) Для дитини вчитель уже не авторитет, а швидше невдаха.
б) У багатьох випадках дитина не бачить зв'язку між гарним навчанням і успіхом у житті.
в)Діти і батьки гарно знають свої права і менше згадують про обов'язки.
Все це приводить до того, що діти ходять до школи, в першу чергу, для спілкування і розваг.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:01

  kwon написав:Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79

Извиняюсь, что влажу.
Вот у меня чек с АТБ за 10.04.2020 (65 грн за 0,612кг)
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alexop
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:18

  Искатель написав:4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.


интересно - школа простая или лицей какой нить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:25

  mephala написав:
  Искатель написав:4. В моей семье есть учитель (племянница), из тех, кто любит детей и свой предмет.Поэтому отказалась идти на директора школы ("Я не администратор"). Так что и такие тоже бывают. У нее в классе все сидят, открыв рты,так интересно она ведет уроки.


интересно - школа простая или лицей какой нить?


тут вероятнее влияет возраст детей и название предмета, одно дело география для пятого класса, а другое физика для девятого. к сожалению большинство детей висят в смартфонах и учить ничего не хотят. в учителе видят слабость и отсутствие рычагов влияния.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Нед 12 кві, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:25

  alexop написав:
  kwon написав:Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79

Извиняюсь, что влажу.
Вот у меня чек с АТБ за 10.04.2020 (65 грн за 0,612кг)
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так атб сейчас оборзело в край
в сильпо сейчас дешевле
mephala
 
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