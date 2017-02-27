В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46
В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:47
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут, так как не подготовили правки - не успели свести в таблицу и отсеять явный спам. На завтра главная задача - принять бюджет и отсеять юлькины и медведчуковские постановы по земле. Знающие люди говорят, что рано или поздно антибеневый закон будет принят. Но, конечно, чем раньше тем лучше. А вообще была бы политическая воля у Зеленского - уже давно бы Колому в Америку экстрадировали - в Дэлавере уже фактически на финальной стадии суд по отмыванию мойшей краденого бабла через покупку тамошней недвиги. Один звонок Трампу и мы бы распрощались с Коломойским практически навсегда как с Лазаренко в своё время//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01
У нас уже хорошо!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:06
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07
если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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