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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5046504750485049

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46

  kwon написав:Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79

В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46

  somilitark написав:
  Искатель написав:Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((

Не будет дефолта. Это никому не выгодно из руководящих.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:47

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  холява написав:Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?
Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.
Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.
Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут, так как не подготовили правки - не успели свести в таблицу и отсеять явный спам. На завтра главная задача - принять бюджет и отсеять юлькины и медведчуковские постановы по земле. Знающие люди говорят, что рано или поздно антибеневый закон будет принят. Но, конечно, чем раньше тем лучше. А вообще была бы политическая воля у Зеленского - уже давно бы Колому в Америку экстрадировали - в Дэлавере уже фактически на финальной стадии суд по отмыванию мойшей краденого бабла через покупку тамошней недвиги. Один звонок Трампу и мы бы распрощались с Коломойским практически навсегда как с Лазаренко в своё время//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01

  холява написав:Доллар ЕСТЬ 27.20-27.40
Металлургов продажа 27.37

Всех Римо-Католиков со Святой Пасхой !
Всем Здоровья !

У нас ВСЕ будет Хорошо !

У нас уже хорошо!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:06

  Solar_simfi написав:
  kwon написав:Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79

В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня


https://metro.zakaz.ua/uk/chicken/?tm=E ... rt=catalog
yuraes
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07

  asti написав:Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут,


если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:19

  Вкладчик1234 написав:Абанк льёт онлайн па 27.1739

что то знают? в некоторых обменках 27.27 на прием.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:25

  uaprofi написав:
  asti написав:Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут,
если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
Ну, все уже знают, что не будут и как видите - реакции нет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:27

  tvd4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Абанк льёт онлайн па 27.1739

что то знают? в некоторых обменках 27.27 на прием.

Может знают, может тупят.
На выходных "арбитраж" между онлайном и наличкой затруднён
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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