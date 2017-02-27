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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46
kwon написав:
Где вы такие цены находите? В Форе филе 75 сейчас, в Фози 79
В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 15:47
somilitark написав: Искатель написав: холява написав:
Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .
Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .
Детей надо или любить... или держаться от них подальше.
По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?
Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.
Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.
Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут, так как не подготовили правки - не успели свести в таблицу и отсеять явный спам. На завтра главная задача - принять бюджет и отсеять юлькины и медведчуковские постановы по земле. Знающие люди говорят, что рано или поздно антибеневый закон будет принят. Но, конечно, чем раньше тем лучше. А вообще была бы политическая воля у Зеленского - уже давно бы Колому в Америку экстрадировали - в Дэлавере уже фактически на финальной стадии суд по отмыванию мойшей краденого бабла через покупку тамошней недвиги. Один звонок Трампу и мы бы распрощались с Коломойским практически навсегда как с Лазаренко в своё время//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01
холява написав:
Доллар ЕСТЬ 27.20-27.40
Металлургов продажа 27.37
Всех Римо-Католиков со Святой Пасхой !
Всем Здоровья !
У нас ВСЕ будет Хорошо !
У нас уже хорошо!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07
asti написав:
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут,
если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:19
Вкладчик1234 написав:
Абанк льёт онлайн па 27.1739
что то знают? в некоторых обменках 27.27 на прием.
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tvd4
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:25
uaprofi написав: asti написав:
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут,
если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
Ну, все уже знают, что не будут и как видите - реакции нет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:27
tvd4 написав: Вкладчик1234 написав:
Абанк льёт онлайн па 27.1739
что то знают? в некоторых обменках 27.27 на прием.
Может знают, может тупят.
На выходных "арбитраж" между онлайном и наличкой затруднён
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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