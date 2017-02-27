В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46
В Біллі за акційною ціною 69.90. Купив два кілограми цього тижня
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:47
Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут, так как не подготовили правки - не успели свести в таблицу и отсеять явный спам. На завтра главная задача - принять бюджет и отсеять юлькины и медведчуковские постановы по земле. Знающие люди говорят, что рано или поздно антибеневый закон будет принят. Но, конечно, чем раньше тем лучше. А вообще была бы политическая воля у Зеленского - уже давно бы Колому в Америку экстрадировали - в Дэлавере уже фактически на финальной стадии суд по отмыванию мойшей краденого бабла через покупку тамошней недвиги. Один звонок Трампу и мы бы распрощались с Коломойским практически навсегда как с Лазаренко в своё время//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01
У нас уже хорошо!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:06
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07
если действительно не будут, или будет не та редакция
то шо в понедельник будет с курсом? будет 26,85?
или лучше сегодня взять по 27,35?
ну сегодня как бы праздник...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:19
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:25
Ну, все уже знают, что не будут и как видите - реакции нет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:27
Может знают, может тупят.
На выходных "арбитраж" между онлайном и наличкой затруднён
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:22
На сайте Верховной Рады появился проект изменений в Госбюджет-2020, которые подготовил Кабмин. При этом многие представители фракции "Слуги народа" этим проектом остались недовольны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"На сайте Рады выложен проект изменений в бюджет. Депутаты "Слуги народа" его наконец-то прочитали и тут же подняли бунт, - пишет телеграмм-канал. - Как рассказали "Стране" нардепы от партии президента, многие крайне недовольны тем, что значительно срезали расходы на регионы, заложили минимум дополнительной поддержки людям и экономике, зато оставили солидное финансирование на телеканал "UA.Перший" и прочие явно необязательные "культурно-гуманитарные" проекты.
"На этом канале показывают всяких бигусов, радио свободы, которые мочат нашу команду, а мы их финансируем? У людей нечего есть, а мы канал и институт книги финансируем", - возмущается один из нардепов.
По его словам, в его группе до 40% депутатов отказываются по этим причинам голосовать за изменения в бюджет.
Недовольным руководство фракции посоветовало изложить свои претензии в письменном виде.
"В целом ситуация во фракции накануне рассмотрения бюджета очень напряжённая. С голосами могут быть проблемы", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".
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