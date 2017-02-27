Додано: Нед 12 кві, 2020 15:47

somilitark написав: Искатель написав: холява написав: Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .

Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями .

Придите в школу , ну к примеру в пятый класс .Откройте дверь и зайдите в клетку с 20-30 зверями . Детей надо или любить... или держаться от них подальше. Детей надо или любить... или держаться от них подальше. По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?

Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.

Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.

Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота((( По курсу,так что там с завтрашним сборищем в верховной зраде?Будут голосовать за антибеневские поправки или посмотрим как жить в кризис без дяди Сэма,пусть и там активно печатают,но мы напечатать доллар не можем.Попробуем подпечатать,но боюсь курс сразу удвоется к доллару.Вот будет прикол,во всём мире куе,печатают и раздают деньги,а мы дефолтнём,вот это будет красота(((

Сборище в зраде состоится, это первое. Антибеневый закон рассматривать не будут, так как не подготовили правки - не успели свести в таблицу и отсеять явный спам. На завтра главная задача - принять бюджет и отсеять юлькины и медведчуковские постановы по земле. Знающие люди говорят, что рано или поздно антибеневый закон будет принят. Но, конечно, чем раньше тем лучше. А вообще была бы политическая воля у Зеленского - уже давно бы Колому в Америку экстрадировали - в Дэлавере уже фактически на финальной стадии суд по отмыванию мойшей краденого бабла через покупку тамошней недвиги. Один звонок Трампу и мы бы распрощались с Коломойским практически навсегда как с Лазаренко в своё время//)