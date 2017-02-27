Добрый вечер.
Как то поменялись курса ...
Малый(ломбард) 27,25-27,40.
Зирка 27,27-27.40
Фортечна 27.20-27.40
Металлургов 27,45 продажа
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер.
Как то поменялись курса ...
Малый(ломбард) 27,25-27,40.
Зирка 27,27-27.40
Фортечна 27.20-27.40
Металлургов 27,45 продажа
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:49
холява
Добрый!
Смотрел в обед курс в Харькове, было 27.32 - 27.35
Особых изменений нет, например (
27.31 - 27.34 (опт), розн. 27.25 - 27.40
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:58
"Антикризовий" бюджет: Фонд боротьби з коронавірусом, збільшений втричі дефіцит та скасована приватизація
У законопроєкті щодо змін до держбюджету на 2020 рік передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19, розміром 64 мільярди, збільшення більш ніж утричі дефіциту та скасування програми масштабної приватизації.
Законопроєкт опубліковано на сайті українського парламенту.
У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%).
Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.
Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.
Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.
У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.
Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:
додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ);
збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн);
зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн;
збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.
Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:
виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн);
фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн);
розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн);
субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн);
функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн);
субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн);
виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн);
статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн);
субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн);
субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).
Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.
Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:12
Телеграмм канал от зелени!
Зеленi чоловічки
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні. Тому в Офісі президента вже остаточно вирішили не виконувати умови Фонду для одержання наступного траншу, зокрема ухвалювати так званий «антиколомойський» закон.
Такий сценарій спровокує керівництво МВФ послати Україну далеко і надовго, що використає Зеленський для перекладання вини з себе на «західних імперіалістів».
Після розриву співпраці щодо нової програми кредитування, влада збирається не віддавати старі борги міжнародним кредиторам – бо не буде чим, а це фактично й означатиме дефолт України.
Компенсувати нестачу грошей на внутрішні потреби Зеленському пропонують просто – надрукувати нові! Для цього Банкова має в найближчі місяці змінити керівництво НБУ на ручне та малоосвічене, яке запустить друкарський станок на повну потужність.
Порядок денний на завтрашнє позачергове засідання підтверджує інформацію з наших джерел: Верховна Рада не буде розглядати «антиколомойський» закон зовсім, натомість ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%, - такого не було навіть на початку російської агресії і окупації в 2014-2015 роках.
Дехто з партії монобільшості спирається на блокування розгляду банківського закону через рекордні майже 17 тисяч поправок, які внесли прихвостні Коломойського. Але давайте відверто, нова влада вже стільки разів начхала на всі регламенти і закони під час ухвалення рішень, що якби вони дійсно б хотіли ухвалити і цей закон, то зробили б це за одне засідання.
Єдина надія, що хтось з дорослих пояснить Зеленському основи економіки за 5 клас і зупинить план Коломойського і росіян на економічну катастрофу в Україні.
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