"Антикризовий" бюджет: Фонд боротьби з коронавірусом, збільшений втричі дефіцит та скасована приватизація
У законопроєкті щодо змін до держбюджету на 2020 рік передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19, розміром 64 мільярди, збільшення більш ніж утричі дефіциту та скасування програми масштабної приватизації.
Законопроєкт опубліковано на сайті українського парламенту.
У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%).
Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.
Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.
Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.
У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.
Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:
додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ); збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн); зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн; збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.
Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:
виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн); фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн); розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн); субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн); функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн); субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн); виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн); статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн); субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн); субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).
Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.
Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.
Телеграмм канал от зелени! Зеленi чоловічки #Інсайд #TopSecret Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні. Тому в Офісі президента вже остаточно вирішили не виконувати умови Фонду для одержання наступного траншу, зокрема ухвалювати так званий «антиколомойський» закон. Такий сценарій спровокує керівництво МВФ послати Україну далеко і надовго, що використає Зеленський для перекладання вини з себе на «західних імперіалістів». Після розриву співпраці щодо нової програми кредитування, влада збирається не віддавати старі борги міжнародним кредиторам – бо не буде чим, а це фактично й означатиме дефолт України. Компенсувати нестачу грошей на внутрішні потреби Зеленському пропонують просто – надрукувати нові! Для цього Банкова має в найближчі місяці змінити керівництво НБУ на ручне та малоосвічене, яке запустить друкарський станок на повну потужність. Порядок денний на завтрашнє позачергове засідання підтверджує інформацію з наших джерел: Верховна Рада не буде розглядати «антиколомойський» закон зовсім, натомість ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%, - такого не було навіть на початку російської агресії і окупації в 2014-2015 роках. Дехто з партії монобільшості спирається на блокування розгляду банківського закону через рекордні майже 17 тисяч поправок, які внесли прихвостні Коломойського. Але давайте відверто, нова влада вже стільки разів начхала на всі регламенти і закони під час ухвалення рішень, що якби вони дійсно б хотіли ухвалити і цей закон, то зробили б це за одне засідання. Єдина надія, що хтось з дорослих пояснить Зеленському основи економіки за 5 клас і зупинить план Коломойського і росіян на економічну катастрофу в Україні.
olgerd НЕ , НЕ ! Слухи , это не аргумент ! Давайте дождемся завтра , голосование , выход варикозных (геморрой), что скажут , кто оспорит , а там уже и припарки... Спокойно досмотрим до конца заседание рады .
jump написав:"Антикризовий" бюджет: Фонд боротьби з коронавірусом, збільшений втричі дефіцит та скасована приватизація
У законопроєкті щодо змін до держбюджету на 2020 рік передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19, розміром 64 мільярди, збільшення більш ніж утричі дефіциту та скасування програми масштабної приватизації.
Законопроєкт опубліковано на сайті українського парламенту.
У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%).
Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.
Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.
Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.
У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.
Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:
додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ); збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн); зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн; збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.
Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:
виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн); фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн); розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн); субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн); функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн); субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн); виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн); статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн); субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн); субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).
Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.
Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.
Теперь пристегиваться покрепче в предверии большой эмиссии? Тут цунами может быть побольше,Чем транш от МВФ
olgerd написав:Телеграмм канал от зелени! Зеленi чоловічки #Інсайд #TopSecret Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні. Тому в Офісі президента вже остаточно вирішили не виконувати умови Фонду для одержання наступного траншу, зокрема ухвалювати так званий «антиколомойський» закон. Такий сценарій спровокує керівництво МВФ послати Україну далеко і надовго, що використає Зеленський для перекладання вини з себе на «західних імперіалістів». Після розриву співпраці щодо нової програми кредитування, влада збирається не віддавати старі борги міжнародним кредиторам – бо не буде чим, а це фактично й означатиме дефолт України. Компенсувати нестачу грошей на внутрішні потреби Зеленському пропонують просто – надрукувати нові! Для цього Банкова має в найближчі місяці змінити керівництво НБУ на ручне та малоосвічене, яке запустить друкарський станок на повну потужність. Порядок денний на завтрашнє позачергове засідання підтверджує інформацію з наших джерел: Верховна Рада не буде розглядати «антиколомойський» закон зовсім, натомість ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%, - такого не було навіть на початку російської агресії і окупації в 2014-2015 роках. Дехто з партії монобільшості спирається на блокування розгляду банківського закону через рекордні майже 17 тисяч поправок, які внесли прихвостні Коломойського. Але давайте відверто, нова влада вже стільки разів начхала на всі регламенти і закони під час ухвалення рішень, що якби вони дійсно б хотіли ухвалити і цей закон, то зробили б це за одне засідання. Єдина надія, що хтось з дорослих пояснить Зеленському основи економіки за 5 клас і зупинить план Коломойського і росіян на економічну катастрофу в Україні.
olgerd написав:Телеграмм канал от зелени! Зеленi чоловічки #Інсайд #TopSecret Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні. Тому в Офісі президента вже остаточно вирішили не виконувати умови Фонду для одержання наступного траншу, зокрема ухвалювати так званий «антиколомойський» закон. Такий сценарій спровокує керівництво МВФ послати Україну далеко і надовго, що використає Зеленський для перекладання вини з себе на «західних імперіалістів». Після розриву співпраці щодо нової програми кредитування, влада збирається не віддавати старі борги міжнародним кредиторам – бо не буде чим, а це фактично й означатиме дефолт України. Компенсувати нестачу грошей на внутрішні потреби Зеленському пропонують просто – надрукувати нові! Для цього Банкова має в найближчі місяці змінити керівництво НБУ на ручне та малоосвічене, яке запустить друкарський станок на повну потужність. Порядок денний на завтрашнє позачергове засідання підтверджує інформацію з наших джерел: Верховна Рада не буде розглядати «антиколомойський» закон зовсім, натомість ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%, - такого не було навіть на початку російської агресії і окупації в 2014-2015 роках. Дехто з партії монобільшості спирається на блокування розгляду банківського закону через рекордні майже 17 тисяч поправок, які внесли прихвостні Коломойського. Але давайте відверто, нова влада вже стільки разів начхала на всі регламенти і закони під час ухвалення рішень, що якби вони дійсно б хотіли ухвалити і цей закон, то зробили б це за одне засідання. Єдина надія, що хтось з дорослих пояснить Зеленському основи економіки за 5 клас і зупинить план Коломойського і росіян на економічну катастрофу в Україні.
З
Я тут раніше описував перспективи дефолту. Для коломойських з ахметовими також. Що і хто з них виграє від дефолту? Що вони (слуги, тіпа нбу чи ще хтось) надрукують: долари, євро чи хоча б фунти? Надрукують грн? І що, вони куплять за грн газ, нафту, ліки, чи хоча б майтки електорату в Туреччині чи Китаї? Ну для чого цю маячню перепощувати? Могутній пуйло знову всіх переграв? Як з "Північним потоком" чи ще більше переграв? Я розумію, що такі ви се ри від дубінського можуть серйозно сприймати виборці "слуг" і то уже далеко не всі. Але ж тут фінансовий форум, розумні люди зібралися, які розуміють що і звідки в економіці береться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.