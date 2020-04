Додано: Нед 12 кві, 2020 19:56

kwon написав: На сайте Верховной Рады появился проект изменений в Госбюджет-2020, которые подготовил Кабмин. При этом многие представители фракции "Слуги народа" этим проектом остались недовольны.



Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".



"На сайте Рады выложен проект изменений в бюджет. Депутаты "Слуги народа" его наконец-то прочитали и тут же подняли бунт, - пишет телеграмм-канал. - Как рассказали "Стране" нардепы от партии президента, многие крайне недовольны тем, что значительно срезали расходы на регионы, заложили минимум дополнительной поддержки людям и экономике, зато оставили солидное финансирование на телеканал "UA.Перший" и прочие явно необязательные "культурно-гуманитарные" проекты.



"На этом канале показывают всяких бигусов, радио свободы, которые мочат нашу команду, а мы их финансируем? У людей нечего есть, а мы канал и институт книги финансируем", - возмущается один из нардепов.



По его словам, в его группе до 40% депутатов отказываются по этим причинам голосовать за изменения в бюджет.



Недовольным руководство фракции посоветовало изложить свои претензии в письменном виде.



"В целом ситуация во фракции накануне рассмотрения бюджета очень напряжённая. С голосами могут быть проблемы", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа". На сайте Верховной Рады появился проект изменений в Госбюджет-2020, которые подготовил Кабмин. При этом многие представители фракции "Слуги народа" этим проектом остались недовольны.Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны"."На сайте Рады выложен проект изменений в бюджет. Депутаты "Слуги народа" его наконец-то прочитали и тут же подняли бунт, - пишет телеграмм-канал. - Как рассказали "Стране" нардепы от партии президента, многие крайне недовольны тем, что значительно срезали расходы на регионы, заложили минимум дополнительной поддержки людям и экономике, зато оставили солидное финансирование на телеканал "UA.Перший" и прочие явно необязательные "культурно-гуманитарные" проекты."На этом канале показывают всяких бигусов, радио свободы, которые мочат нашу команду, а мы их финансируем? У людей нечего есть, а мы канал и институт книги финансируем", - возмущается один из нардепов.По его словам, в его группе до 40% депутатов отказываются по этим причинам голосовать за изменения в бюджет.Недовольным руководство фракции посоветовало изложить свои претензии в письменном виде."В целом ситуация во фракции накануне рассмотрения бюджета очень напряжённая. С голосами могут быть проблемы", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

є каоліція з По і Ва...чому скіглять? є каоліція з По і Ва...чому скіглять?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/