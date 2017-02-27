olgerd написав: ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%
7,5% от чего? Если от ВВП, то ВВП на будущий год пока не известный, прогнозировать в кризис трудно, а если просто дефицит - то 30% (от доходов) заложен. Каждая 4 гривна расходов будет напечатана (в долг врядли дадут) или примерно 10 тыс. грн на каждого жителя Украины
холява написав:olgerd НЕ , НЕ ! Слухи , это не аргумент ! Давайте дождемся завтра , голосование , выход варикозных (геморрой), что скажут , кто оспорит , а там уже и припарки... Спокойно досмотрим до конца заседание рады .
Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.
По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.
холява написав:olgerd НЕ , НЕ ! Слухи , это не аргумент ! Давайте дождемся завтра , голосование , выход варикозных (геморрой), что скажут , кто оспорит , а там уже и припарки... Спокойно досмотрим до конца заседание рады .
Tatkaumnihka написав:Всем странам тяжело будет, все стоят в очереди к МВФ, дефолт не допустят. Может и девальвации жуткой не будет- 30-36- максимум, ну прям в 90е не верю, уровень 2008, чуть хуже и норм.
5 -> 8 = 60% (пара месяцев были качели 8.60-10), потом ревал до 7.8
28+60% = 45/usd.
с локальными качелями вплоть до 55 в течении пары месяцев. где-то так и будет. потом возврат на 45.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 12 кві, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
kwon написав:На сайте Верховной Рады появился проект изменений в Госбюджет-2020, которые подготовил Кабмин. При этом многие представители фракции "Слуги народа" этим проектом остались недовольны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"На сайте Рады выложен проект изменений в бюджет. Депутаты "Слуги народа" его наконец-то прочитали и тут же подняли бунт, - пишет телеграмм-канал. - Как рассказали "Стране" нардепы от партии президента, многие крайне недовольны тем, что значительно срезали расходы на регионы, заложили минимум дополнительной поддержки людям и экономике, зато оставили солидное финансирование на телеканал "UA.Перший" и прочие явно необязательные "культурно-гуманитарные" проекты.
"На этом канале показывают всяких бигусов, радио свободы, которые мочат нашу команду, а мы их финансируем? У людей нечего есть, а мы канал и институт книги финансируем", - возмущается один из нардепов.
По его словам, в его группе до 40% депутатов отказываются по этим причинам голосовать за изменения в бюджет.
Недовольным руководство фракции посоветовало изложить свои претензии в письменном виде.
"В целом ситуация во фракции накануне рассмотрения бюджета очень напряжённая. С голосами могут быть проблемы", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".
є каоліція з По і Ва...чому скіглять?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/