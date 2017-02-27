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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5049505050515052>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:34

А 2006-ой что по выходным не работает? Надо срочно его успокоительное слово)
kwon
 
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RTT
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:36

  olgerd написав: ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%


7,5% от чего? Если от ВВП, то ВВП на будущий год пока не известный, прогнозировать в кризис трудно, а если просто дефицит - то 30% (от доходов) заложен. Каждая 4 гривна расходов будет напечатана (в долг врядли дадут) или примерно 10 тыс. грн на каждого жителя Украины
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:37

  холява написав:olgerd
НЕ , НЕ !
Слухи , это не аргумент !
Давайте дождемся завтра , голосование , выход варикозных (геморрой), что скажут , кто оспорит , а там уже и припарки...
Спокойно досмотрим до конца заседание рады .

завтра по банкам не рассматривают...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:45

тут такая ситуация, МВФ выгодно, чтобы мы сначала девальнулись, а потом решать, сейчас рано спасать страну, диспропорции с гривневым навесом должны уйти
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:46

Всем странам тяжело будет, все стоят в очереди к МВФ, дефолт не допустят. Может и девальвации жуткой не будет- 30-36- максимум, ну прям в 90е не верю, уровень 2008, чуть хуже и норм.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:49

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.

По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:53

  edvardd написав:
  холява написав:olgerd
НЕ , НЕ !
Слухи , это не аргумент !
Давайте дождемся завтра , голосование , выход варикозных (геморрой), что скажут , кто оспорит , а там уже и припарки...
Спокойно досмотрим до конца заседание рады .

завтра по банкам не рассматривают...
Зображення


Ну, хоть посмотрим на недовольных.

Сегодня и вчера на укрнет ,какой то за сра не ц все время вещает что без мвф дефолта не будет .
В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без кредита МВФ
https://hvylya.net/news/204659-v-minfin ... redita-mvf
Сжали кулачки или в кулачке и ждем...
Востаннє редагувалось холява в Нед 12 кві, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:54

  Tatkaumnihka написав:Всем странам тяжело будет, все стоят в очереди к МВФ, дефолт не допустят. Может и девальвации жуткой не будет- 30-36- максимум, ну прям в 90е не верю, уровень 2008, чуть хуже и норм.


5 -> 8 = 60% (пара месяцев были качели 8.60-10), потом ревал до 7.8

28+60% = 45/usd.

с локальными качелями вплоть до 55 в течении пары месяцев.
где-то так и будет. потом возврат на 45. :P
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 12 кві, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:56

  kwon написав:На сайте Верховной Рады появился проект изменений в Госбюджет-2020, которые подготовил Кабмин. При этом многие представители фракции "Слуги народа" этим проектом остались недовольны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"На сайте Рады выложен проект изменений в бюджет. Депутаты "Слуги народа" его наконец-то прочитали и тут же подняли бунт, - пишет телеграмм-канал. - Как рассказали "Стране" нардепы от партии президента, многие крайне недовольны тем, что значительно срезали расходы на регионы, заложили минимум дополнительной поддержки людям и экономике, зато оставили солидное финансирование на телеканал "UA.Перший" и прочие явно необязательные "культурно-гуманитарные" проекты.

"На этом канале показывают всяких бигусов, радио свободы, которые мочат нашу команду, а мы их финансируем? У людей нечего есть, а мы канал и институт книги финансируем", - возмущается один из нардепов.

По его словам, в его группе до 40% депутатов отказываются по этим причинам голосовать за изменения в бюджет.

Недовольным руководство фракции посоветовало изложить свои претензии в письменном виде.

"В целом ситуация во фракции накануне рассмотрения бюджета очень напряжённая. С голосами могут быть проблемы", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

є каоліція з По і Ва...чому скіглять?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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