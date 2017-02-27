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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:20
Проект бюджета - не факт, что так будет, прогнозировать намного легче в спокойные времена, вполне можем не выполнить доходную часть и тогда каждая 2 или 3 гривна будет напечатана, а не 4.
Например, я уже вижу, что власть не так предсказывала как будет развиваться безработица, что свойственно госчиновникам на зп из госбюджета. В действительности получилось хуже. Словесные интервенции по борьбе с безработицей появились только спустя недели 3, до этого хотели спустить все на тормозах
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:31
olgerd написав:
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:33
Экономисты JPMorgan опубликовали мрачный прогноз для экономики США, они прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта на 40% во втором квартале и рост уровня безработицы в апреле до 20% с потерей 25 миллионов рабочих мест.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:48
Grand Touring написав: olgerd написав:
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану
Какому плану ?
Бизнес весь лежит .
Оборотов нет , ДЕНЕГ НЕТ .
Сижу вот в товаре , а продаж нет .
ЗАКАЗОВ нет !
Какой план ?
С Чуйской долины ???
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