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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5049505050515052

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:20

Проект бюджета - не факт, что так будет, прогнозировать намного легче в спокойные времена, вполне можем не выполнить доходную часть и тогда каждая 2 или 3 гривна будет напечатана, а не 4.
Например, я уже вижу, что власть не так предсказывала как будет развиваться безработица, что свойственно госчиновникам на зп из госбюджета. В действительности получилось хуже. Словесные интервенции по борьбе с безработицей появились только спустя недели 3, до этого хотели спустить все на тормозах
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:31

  olgerd написав:#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:33

Экономисты JPMorgan опубликовали мрачный прогноз для экономики США, они прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта на 40% во втором квартале и рост уровня безработицы в апреле до 20% с потерей 25 миллионов рабочих мест.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:48

  Grand Touring написав:
  olgerd написав:#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану


Какому плану ?
Бизнес весь лежит .
Оборотов нет , ДЕНЕГ НЕТ .
Сижу вот в товаре , а продаж нет .
ЗАКАЗОВ нет !
Какой план ?
С Чуйской долины ???
холява
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