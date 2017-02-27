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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:20
Проект бюджета - не факт, что так будет, прогнозировать намного легче в спокойные времена, вполне можем не выполнить доходную часть и тогда каждая 2 или 3 гривна будет напечатана, а не 4.
Например, я уже вижу, что власть не так предсказывала как будет развиваться безработица, что свойственно госчиновникам на зп из госбюджета. В действительности получилось хуже. Словесные интервенции по борьбе с безработицей появились только спустя недели 3, до этого хотели спустить все на тормозах
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Grand Touring
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:31
olgerd написав:
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану
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Grand Touring
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:33
Экономисты JPMorgan опубликовали мрачный прогноз для экономики США, они прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта на 40% во втором квартале и рост уровня безработицы в апреле до 20% с потерей 25 миллионов рабочих мест.
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greenozon
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:48
Grand Touring написав: olgerd написав:
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
если сейчас нет роста курса в обменках, значит там все по плану
Какому плану ?
Бизнес весь лежит .
Оборотов нет , ДЕНЕГ НЕТ .
Сижу вот в товаре , а продаж нет .
ЗАКАЗОВ нет !
Какой план ?
С Чуйской долины ???
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холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:52
холява написав:
Какому плану ?
у чиновников и их папиков свой бизнес
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Grand Touring
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:56
5 -> 8 = 60% (пара месяцев были качели 8.60-10), потом ревал до 7.8
28+60% = 45/usd.
с локальными качелями вплоть до 55 в течении пары месяцев.
где-то так и будет. потом возврат на 45.
[/quote]
Да..., тогда был Донбасс и Крым, хоть они очень дотационные регионы, но с ними было веселей.
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Tatkaumnihka
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Додано: Нед 12 кві, 2020 20:59
Grand Touring написав: холява написав:
Какому плану ?
у чиновников и их папиков свой бизнес
Старина , все держится на малом и среднем бизнесе .
Пока закрыты все рынки и магазины , продаж (оборотов официальных по Б/Н ) не будет .
Т.Е именно они облагаются налогами .
То , что показывают продажи по налу имеют минимальное налогообложение .
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холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:02
Tatkaumnihka написав:
5 -> 8 = 60% (пара месяцев были качели 8.60-10), потом ревал до 7.8
28+60% = 45/usd.
с локальными качелями вплоть до 55 в течении пары месяцев.
где-то так и будет. потом возврат на 45.
Да..., тогда был Донбасс и Крым, хоть они очень дотационные регионы, но с ними было веселей.[/quote]
Ну не ожидал , от Вас ....
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холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:05
холява я вообще то изначально хотел сказать, если был бы какой-то реальный форсмажр на выходные, мы бы это узнали не из телеграмм, а из курсов обменок, хотя может и завтра выстрелит, как к банкам доберутся
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Grand Touring
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:05
холява написав: Grand Touring написав: холява написав:
Какому плану ?
у чиновников и их папиков свой бизнес
Старина , все держится на малом и среднем бизнесе .
Пока закрыты все рынки и магазины , продаж (оборотов официальных по Б/Н ) не будет .
Т.Е именно они облагаются налогами .
То , что показывают продажи по налу имеют минимальное налогообложение .
насчет того, что все держится на малом и среднем - это в какой области?
в части налогов - их доля очень мала
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Shaman
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