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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5051505250535054>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:08

  Shaman написав:
насчет того, что все держится на малом и среднем - это в какой области?
в части налогов - их доля очень мала


МСБ - это в первую очередь занятость, а не налоги.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:12

  Vert написав:
  Shaman написав:
насчет того, что все держится на малом и среднем - это в какой области?
в части налогов - их доля очень мала


МСБ - это в первую очередь занятость, а не налоги.


с этим соглашусь;)
если обороты стали, а бизнес серый/черный - работники на подножном корме((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:14

Мне вот интересно, когда фопы массовопоувольняли своих работников - правительство зашевелилось, а хотели бортонуть безработных.

А про самих фопов молчат, я вот тоже хочу стать на биржу, что мне закрывать фоп и полгода ждать, или я чем-то хуже других людей, мне там жрать не надо и тд
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:16

  Grand Touring написав:Проект бюджета - не факт, что так будет, прогнозировать намного легче в спокойные времена, вполне можем не выполнить доходную часть и тогда каждая 2 или 3 гривна будет напечатана, а не 4.
Например, я уже вижу, что власть не так предсказывала как будет развиваться безработица, что свойственно госчиновникам на зп из госбюджета. В действительности получилось хуже. Словесные интервенции по борьбе с безработицей появились только спустя недели 3, до этого хотели спустить все на тормозах


а как ? когда все держалась на трудовых мигрантах и ихних деньгах .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:26

Ну не ожидал , от Вас ....[/quote]
Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:30

  olgerd написав:Телеграмм канал от зелени!
Зеленi чоловічки
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні.


Деза.
Во-первых, зелені чоловічки должны быть совсем уже идиотами переходить на северо-корейскую модель. Урке за отказ от европейской интеграции под зад дали. А тут мы под зеленым знаменем против всего мира... У Ына и Х*ла хоть ракеты и ядерное оружие есть, их побаиваются. А у вашего Бени ракет нет. Поэтому ему в Америке уже готовят камеру и отнюдь не собираются выплачивать ему компенсацию.
Во-вторых, МВФ и прочие международные финансовые институты сейчас гибкие как никогда. Они сейчас получили команду затыкать по миру все возможные финансовые бреши, чтобы не дестабилизировать еще больше экономическую обстановку. Денег у них полно. Я вам в конце прошлого года писал, что только ВБ не смог пристроить $20 млрд. и лихорадочно искал куда их пристроить. Фед и минфин США сейчас печатают и щедро раздают триллионы. Сейчас для многих стран наоборот самое время передоговориться с МВФ и вытогровать у него приемлемые условия. А мы, хитрый и жадный хохланд, будем стоять в сторонке на этом празднике щедрой раздачи???!!! Я вас умоляю.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:43

  olgerd написав:Телеграмм канал от зелени!
Зеленi чоловічки
#Інсайд #TopSecret
Зеленського переконали відмовитись від подальшої співпраці з МВФ
Оточення президента успішно нав’язало йому думку, що відмова від співпраці з МВФ та західними кредиторами піде лише на користь Україні. Тому в Офісі президента вже остаточно вирішили не виконувати умови Фонду для одержання наступного траншу, зокрема ухвалювати так званий «антиколомойський» закон.
Такий сценарій спровокує керівництво МВФ послати Україну далеко і надовго, що використає Зеленський для перекладання вини з себе на «західних імперіалістів».
Після розриву співпраці щодо нової програми кредитування, влада збирається не віддавати старі борги міжнародним кредиторам – бо не буде чим, а це фактично й означатиме дефолт України.
Компенсувати нестачу грошей на внутрішні потреби Зеленському пропонують просто – надрукувати нові! Для цього Банкова має в найближчі місяці змінити керівництво НБУ на ручне та малоосвічене, яке запустить друкарський станок на повну потужність.
Порядок денний на завтрашнє позачергове засідання підтверджує інформацію з наших джерел: Верховна Рада не буде розглядати «антиколомойський» закон зовсім, натомість ухвалить фактично новий варіант бюджету на цей рік з величезним дефіцитом – у 7,5%, - такого не було навіть на початку російської агресії і окупації в 2014-2015 роках.
Дехто з партії монобільшості спирається на блокування розгляду банківського закону через рекордні майже 17 тисяч поправок, які внесли прихвостні Коломойського. Але давайте відверто, нова влада вже стільки разів начхала на всі регламенти і закони під час ухвалення рішень, що якби вони дійсно б хотіли ухвалити і цей закон, то зробили б це за одне засідання.
Єдина надія, що хтось з дорослих пояснить Зеленському основи економіки за 5 клас і зупинить план Коломойського і росіян на економічну катастрофу в Україні.

З

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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Shustoff
 
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КОРОЧЕ.
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сірий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:55

  сірий написав:КОРОЧЕ.
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Будет на солнце и не по всей территории
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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