Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.[/quote]
Вы правы .
Мы , так жить не сможем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:59
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:05
Дайте ссылку!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ОПЕК+ договорилась о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Официально обьявили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07
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