Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:14
Мне вот интересно, когда фопы массовопоувольняли своих работников - правительство зашевелилось, а хотели бортонуть безработных.
А про самих фопов молчат, я вот тоже хочу стать на биржу, что мне закрывать фоп и полгода ждать, или я чем-то хуже других людей, мне там жрать не надо и тд
Grand Touring
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:26
Ну не ожидал , от Вас ....[/quote]
Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.
Tatkaumnihka
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47
Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Shustoff
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:48
КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28
сірий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:55
сірий написав:
КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28
Будет на солнце и не по всей территории
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:59
Tatkaumnihka написав:
Ну не ожидал , от Вас ....
Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.[/quote]
Вы правы .
Мы , так жить не сможем.
холява
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:05
Shustoff написав:
Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Дайте ссылку!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:06
ОПЕК+ договорилась о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Официально обьявили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07
asti написав: Shustoff написав:
Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Дайте ссылку!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/12/7247570/
Shustoff
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:22
Спасибо! Если действительно проголосуют, я буду счастлив!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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