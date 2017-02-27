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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5051505250535054>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 210
25.01-25.5
5%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:14

Мне вот интересно, когда фопы массовопоувольняли своих работников - правительство зашевелилось, а хотели бортонуть безработных.

А про самих фопов молчат, я вот тоже хочу стать на биржу, что мне закрывать фоп и полгода ждать, или я чем-то хуже других людей, мне там жрать не надо и тд
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:26

Ну не ожидал , от Вас ....[/quote]
Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:48

КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:55

  сірий написав:КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28

Будет на солнце и не по всей территории
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:59

  Tatkaumnihka написав:Ну не ожидал , от Вас ....

Не знаю что именно Вы не ожидали, но я очень сожалею, что мы потеряли эти территории и людей, может это временно, но вернуть все обратно и жить мирно теперь будет очень сложно.[/quote]


Вы правы .
Мы , так жить не сможем.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:05

  Shustoff написав:Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Дайте ссылку!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ОПЕК+ договорилась о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Официально обьявили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07

  asti написав:
  Shustoff написав:Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Дайте ссылку!

https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/12/7247570/
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:22

  Shustoff написав:
  asti написав:
  Shustoff написав:Тем временем СМИ написали о том, что скорее всего примут в среду, что больше похоже на правду. А это - очередной вброс.
Дайте ссылку!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/12/7247570/
Спасибо! Если действительно проголосуют, я буду счастлив!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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