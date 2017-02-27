|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:46
Коцабы, конечно, вряд ли будут выполнять сделку (скорей даже это звучит как анекдот - что они ее будут выполнять). Да и странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21641
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 2208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47
Мизантрóп написав: сірий написав:
КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28
Будет на солнце и не по всей территории
Петька приборы. Что приборы? А что 28
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1508
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17474
|2201469
|
|
|6908
|1541413
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|
|399
|81238
|
|