|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:46
Коцабы, конечно, вряд ли будут выполнять сделку (скорей даже это звучит как анекдот - что они ее будут выполнять). Да и странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47
Петька приборы. Что приборы? А что 28
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 13 кві, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче.
Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?
|