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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5051505250535054

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 211
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
4%
9
больше 30
21%
45
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:46

Коцабы, конечно, вряд ли будут выполнять сделку (скорей даже это звучит как анекдот - что они ее будут выполнять). Да и странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47

  Мизантрóп написав:
  сірий написав:КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28

Будет на солнце и не по всей территории
Петька приборы. Что приборы? А что 28 :D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче.
Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:49

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Мизантрóп написав:
  сірий написав:КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28

Будет на солнце и не по всей территории

А по всей будет и 35, но попизже :mrgreen: ... :mrgreen:
Адам Смит @_Smithchenko
Уважаемые люди всерьез начали обсуждать планы спасения бюджета:
1) эмиссия НБУ или
2)"мораторий" (дефолт) по ОВГЗ
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)
2: невозможность занимать в обозримом будущем. Но бюдж.проблемы останутся -> эмиссия НБУ, но постепенная

Понятно, что остановятся на эмиссии. НБУ заявляет, что он как бы против, но, думаю, этим он стремится исключительно снять с себя ответственность.
31.03 НБУ снял ограничения на покупку себе ОВГЗ, так что шлюз открыт, осталось пустить воду.
Т.е. массированная эмиссия - неизбежна!
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