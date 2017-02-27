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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5052505350545055>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 212
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
15%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
21%
45
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче.
Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:49

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Мизантрóп написав:
  сірий написав:КОРОЧЕ.
ХОЧУ ЗАВТРА 28

Будет на солнце и не по всей территории

А по всей будет и 35, но попизже :mrgreen: ... :mrgreen:
Адам Смит @_Smithchenko
Уважаемые люди всерьез начали обсуждать планы спасения бюджета:
1) эмиссия НБУ или
2)"мораторий" (дефолт) по ОВГЗ
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)
2: невозможность занимать в обозримом будущем. Но бюдж.проблемы останутся -> эмиссия НБУ, но постепенная

Понятно, что остановятся на эмиссии. НБУ заявляет, что он как бы против, но, думаю, этим он стремится исключительно снять с себя ответственность.
31.03 НБУ снял ограничения на покупку себе ОВГЗ, так что шлюз открыт, осталось пустить воду.
Т.е. массированная эмиссия - неизбежна!
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:28

Сегодня будут голосовать за этот ЗУ

Законопроект №3279-д про внесення змін у держбюджет передбачає збільшення обсягу запозичень на 277,5 млрд грн (до 642,7 млрд грн), у т.ч. внутрішніх запозичень - на 146,5 млрд (до 377,6 млрд грн), а зовнішніх - на 131 млрд грн (до 265,1 млрд грн).

План надходжень від приватизації пропонується зменшити на 11,5 млрд грн (до 0,5 млрд грн).

Граничний обсяг держборгу порівняно з чинною редакцією держбюджету на 2020 рік підвищується на 341,7 млрд грн - до 2386,8 млрд грн. Водночас граничне обмеження обсягу гарантованого державою боргу скасовується (у чинній редакції держбюджету на кінець року воно встановлене в розмірі 318,4 млрд грн).

План доходів держбюджету знижується на 119,8 млрд грн (до 975,8 млрд грн), план видатків - збільшується на 82,4 млрд грн (до 1266,4 млрд грн), а дефіцит - збільшується на 202,1 млрд грн (до 298,4 млрд грн).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:34

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 27.30 - 27.33,
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.27/27.30 - 27.33/27.35 (опт)

Сумы 27.20 - 27.35
Полтава 27.20 - 27.40

Вчера в обед: Харьков 27.32 - 27.35, Сумы 27.20 - 27.35, Полтава 27.30 - 27.40
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:35

МБ підкинуло 27.19
ЩЕ 81копійка до 28 :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:40

  stryzhko написав:Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче.
Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?

Не гуру, але відповім)). Вважаю, що 5% це цілком прийнятно для такої диверсифікації. З кроною справ не мав. А про злотий приведу такий особистий приклад. У сумнозвісному 2014 році не зміг придбати долар, але в обмінці був злотий. Купив його. Декілька місяців потому обміняв його товаришу на долар по кросу, йому як раз був потрібен для подорожі в Польщу.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:05

Котик сказився
27.09 :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

  сірий написав:Котик сказився
27.09 :lol:

Чуйка, що трошки вниз :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:13

  Ser Fil написав:[
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)


Ага, но это при условии что прекратят выдавать любую наличность, запретят онлайн покупку валюты и свифт переводы. Короче полностью заблокируют все выходы деполюдям (в том числе окончившимся) на пару месяцев из бс. А как может ден.база вырасти на 40 млрд за полмесяца мы уже видели. И цена тому 2 млрд $ из звр, иначе курс бы уже был под 40.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро .

Курсы от банков: 27.12 / 27.17 грн за доллар.
Торги по доллару пока не стартовали. Котировки банков информативные. Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару в пределах 27,00-27,30 гривен.
(С)соседний форум
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