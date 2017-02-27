Додано: Пон 13 кві, 2020 11:41

somilitark написав: Qwerty написав: І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані! І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані!

Странно,когда я говорил из своих каналов и наблюдений,что с августа толком нет осадков и влаги и ситуация очень тревожная,то один ваш брат близнец Кверти кричал,что я ничего не понимаю,влаги более чем достаточно,занимайтесь своими делами,у нас дожди идут и всё будет хорошо,не крутите мне мозги по пустякам )) Странно,когда я говорил из своих каналов и наблюдений,что с августа толком нет осадков и влаги и ситуация очень тревожная,то один ваш брат близнец Кверти кричал,что я ничего не понимаю,влаги более чем достаточно,занимайтесь своими делами,у нас дожди идут и всё будет хорошо,не крутите мне мозги по пустякам ))

З августа???!!! Тобто зараз має значення, що було ВІСІМ місяців назад???!!! Я розумію, що таке некомпетентність, але ж не до такої міри! Вольдемар, розуйте очі і плямкаючи губами прочитайте написане мною!!! Ще раз напишу - «я такої засушливої ВЕСНИ не пам’ятаю»... Серпень минулого року це літо минулого року і воно до весни нинішнього року немає зовсім ніякого відношення!!! І якщо у серпні минулого року йшли дощі і вам це писали, то ті дощі дали змогу добре відсіятися озимими зерновими і озимим ріпаком, але технологія вирощування як озимих культур так і посів весняних культур потребує вологи і у ВЕСНЯНИЙ період і якщо ви Вольдемар в серпні минулого року знали, що буде через 8 місяців, то це просто супер, бо у випадку з курсом долара ви тоді писали, що 25 гривень за долар буде не раніше ніж через 10 років і гривня наше всьо!!! Тепер ви вже передумали і кричите шо рятуйся, хто може!!! Добре, коли можеш писати, що хочеш і коли хочеш і воно зовсім не впливає на фінансовий стан! І погано, коли пишеш на теми в яких абсолютно нічого не розумієш!!!А станом на сьогодні дощів немає і ситуація ще більш погіршилася! Навіть незважаючи на те, що 8 місяців назад хтось щось казав!!! Цікаво той хтось зможе впізнати озимий ріпак?! І відрізнити озиму пшеницю від жита... Може ще щось підкаже нам нерозумним... В стилі «я ж казав!»...