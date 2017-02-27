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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:58
Лол, настолько неприкрытая обработка оленей, что аж смешно Ну, это хоть придаст моральных сил и надежду баксодержателям, хоть и ложную А по сути, решение же понятно и уже озвучено - будет слит транш от МВФ на покрытие дефицита бюджета + выпустят ОВГЗ. С этой целью, конечно, есть смысл загнать курс по-выше, чтобы дороже слить транш, но это многие понимают и могут не повестись на это. А какой эффект для гривны окажет слив транша + изьятие гривневой ликвидности через размещение ОВГЗ - вопрос риторический
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одесса
Держат зубами продажу 27.20, при том, что кол-во продам больше чем куплю на 50%
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто там переживал за 006-го,уже работает,всё нормально.
В выходные видимо не работает,везде сокращения,проявите снисходительность.
По курсу лёгкий крен вниз?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:31
телефон
27.05-27.12/27.20-27.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:35
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:37
О, опять "последние вагоны" пошли)) Кстати, где там предыдущий сажатель в "последние вагоны уходящей осени по 28.20", который месяц назад обещал нам на сейчас 30? Сбил конкурентов на слив и успокоился уже?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:41
З августа???!!! Тобто зараз має значення, що було ВІСІМ місяців назад???!!! Я розумію, що таке некомпетентність, але ж не до такої міри! Вольдемар, розуйте очі і плямкаючи губами прочитайте написане мною!!! Ще раз напишу - «я такої засушливої ВЕСНИ не пам’ятаю»... Серпень минулого року це літо минулого року і воно до весни нинішнього року немає зовсім ніякого відношення!!! І якщо у серпні минулого року йшли дощі і вам це писали, то ті дощі дали змогу добре відсіятися озимими зерновими і озимим ріпаком, але технологія вирощування як озимих культур так і посів весняних культур потребує вологи і у ВЕСНЯНИЙ період і якщо ви Вольдемар в серпні минулого року знали, що буде через 8 місяців, то це просто супер, бо у випадку з курсом долара ви тоді писали, що 25 гривень за долар буде не раніше ніж через 10 років і гривня наше всьо!!! Тепер ви вже передумали і кричите шо рятуйся, хто може!!! Добре, коли можеш писати, що хочеш і коли хочеш і воно зовсім не впливає на фінансовий стан! І погано, коли пишеш на теми в яких абсолютно нічого не розумієш!!!
А станом на сьогодні дощів немає і ситуація ще більш погіршилася! Навіть незважаючи на те, що 8 місяців назад хтось щось казав!!! Цікаво той хтось зможе впізнати озимий ріпак?! І відрізнити озиму пшеницю від жита... Може ще щось підкаже нам нерозумним... В стилі «я ж казав!»...
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